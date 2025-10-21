Eksperte kritizē Rīgas domi: “Kurā vēl valstī, kuras centrā plūst upe, krastmala ir tik tukša?”
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” vadītāja Asnāte Ziemele kritizējusi Rīgas krastmalas bezdzīvīgumu, nosaucot to par neizmantotu iespēju pilsētai.
Ziemele uzsver, ka Rīgas attīstības prioritātēm būtu cieši jāsasaistās ar dzīves kvalitāti, uzņēmējdarbības vidi un pilsētas pievilcību, taču galvaspilsētas krastmalas potenciāls netiek pienācīgi izmantots. TV24 raidījumā “Uzmanības centrā – ekonomika” viņa pauda kritisku viedokli par esošo situāciju.
“Kā rīdziniece gribu teikt – paskatieties uz mūsu krastmalu, kuru visi mīl. Bet tā taču ir pilnīgi tukša! Kas tur vispār ies?” sacīja Ziemele.
Viņasprāt, krastmalai ir liels potenciāls – tur varētu attīstīt kafejnīcas un nelielus restorānus, taču infrastruktūras trūkums to neļauj. “Vasarā tur uzstājas dejotāji – tas ir lieliski. Bet kāpēc Rīgas dome nevarēja tur pievilkt elektrību, ūdeni, kanalizāciju, lai varētu atvērt kafejnīcas, bārus un padarīt krastmalu dzīvu?” viņa piebilda.
Ziemele uzsvēra, ka šāda situācija ir neparasta citām Eiropas galvaspilsētām: “Kur vēl pasaulē ir tāda pilsēta, kuras centrā plūst upe, bet krastmala ir tik tukša?”