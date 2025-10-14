Augšdaugavas novadā noslēdzies jauniešu projekts “Ūdens ceļš: izzini, piedzīvo, sargā!”
Projekts “Ūdens ceļš: izzini, piedzīvo, sargā!” pulcēja jauniešus no Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastiem, piedāvājot izglītojošas un aktīvas aktivitātes par ezeru ekosistēmām, Daugavas nozīmi un ūdens pasaules saglabāšanu.
Aktivitātes augustā un septembrī ietvēra gan zinātniskas nodarbības, pārgājienus, laivošanu, gan radošas un kultūras pasākumus. Jaunieši tikās ar Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta ekspertiem, kuri viņiem stāstīja par Medumu un Sventes ezeru ekosistēmu dažādību. Pārgājieni apkārt Medumu un Sventes ezeriem ļāva jauniešiem draudzīgā gaisotnē sarunāties, risināt uzdevumus, kas pārbaudīja viņu zināšanas par ūdens pasauli, kā arī baudīt pašgatavotu zupu pie ugunskura. Augustā arī notika laivošana un pastaiga ar SUP dēļiem pa Sventes ezeru.
Septembrī notika “Izzinošs pikniks Daugavas krastā”, kas bija veltīts Raiņa 160. dzimšanas dienai un Daugavas nozīmei. Pasākuma beigās jaunieši palaida pa Daugavas ūdeni pašgatavotu vainagu – Medumu, Kalkūnes un Sventes jauniešu kopienas simbolu, kas veltīts Rainim un viņa 160 gadu jubilejai. Nākamajā aktivitātē jaunieši izvērtēja projektu un radīja auduma gleznu, kurā attēloja savu redzējumu par ūdens pasauli.
Projektā piedalījās aptuveni 25 jaunieši no Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem.