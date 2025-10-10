14. Saeimas deputāts Andrejs Vilks noicis deputāta mandātu.
Šodien 13:45
Andrejs Vilks nolicis deputāta mandātu
14. Saeimas deputāts Andrejs Vilks nolicis deputāta mandātu, paziņojusi viņa pārstāvētā "Zaļo un Zemnieku savienība" (ZZS).
"Informēju, ka ar šodienu Andrejs noliek Saeimas deputāta mandātu. Paldies Andrejam par līdzšinējo ieguldījumu 14. Saeimas darbā, kopā pavadīto laiku un komandas gara stiprināšanu! Mūsu sadarbība turpināsies citos veidos. Lai Andrejam veselība un panākumi!" noradīts partijas paziņojumā.
71 gada vecais Andrejs Vilks ir Latvijas kriminologs, pasniedzējs un politiķis, juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes docents un Rīgas Stradiņa Universitātes Senāta priekšsēdētājs. Iepriekš viņš vairākkārt tika ievēlēts Rīgas domē, bet 2022. gadā kļuva par 14. Saeimas deputātu. Vilks Saeimā tika ievēlēts no "Zaļo un Zemnieku savienības", kurā iekļavās viņa pārstāvētā "Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija".