Šovakar skatāmies debesīs: lidos neprognozējamie drakonīdu meteori! Varbūt palaimēsies redzēt īstu zalvi?
Šovakar debesīs varēs redzēt neparastu skatu — “krītošās zvaigznes” jeb drakonīdu meteoru plūsmu, kas ilgst no 6. oktobra līdz 10. oktobrim un tieši 8. oktobra vakarā un naktī uz 9. oktobri būs vērojams maksimums. Drakonīdas ir neparastas ar to, ka vērojamas jau uzreiz pēc saulrieta, kā arī iespējamas negaidītas meteoru zalves. Tiesa, ir nianse — spriežot pēc sinoptiķu prognozēm, šī veiksme būs pieejama tikai noteiktiem Latvijas reģioniem.
You could see up to 400 meteors per hour! 🌠— Museum of Science (@museumofscience) October 2, 2025
The Draconid Meteor Shower returns October 6 - October 10 and is visible across the Northern Hemisphere. While it usually delivers just a few shooting stars an hour, this year could bring a rare burst of up to 400 meteors per hour for… pic.twitter.com/7Twon0bSNk
Tieši šajā laikā Zeme kosmosā lido caur 21P/Džakobīni-Cinnera komētas astes atstātajām “atlūzām” un sagaidāms, ka blīvākais šo kosmisko atlūzu sektors mūsu planētas ceļā būs 8. oktobra vakarā ap plkst. 22, vēsta “space.com”. Ja debesis būs skaidras, šajā laikā stundā būs iespējams vērot līdz pat apmēram 10 “krītošajām zvaigznēm”, kaut gan var palaimēties redzēt īstas zalves. Jārēķinās ar to, ka pašlaik ir gandrīz pilnmēness, tādējādi vājākās “krītošās zvaigznes” būs grūtāk redzēt.
Tonight … if you have a dark sky, make your acquaintance with the constellation Draco the Dragon, starting at nightfall. pic.twitter.com/EOjA3zopur— Granny Moon (@GrannyMooninVA) July 13, 2017
Drakonīdu plūsmas radiants jeb punkts debesu sfērā, no kurienes šķietami lido visi noteiktās plūsmas meteori, atrodas Pūķa zvaigznājā, kas ziemeļu puslodē ir vērojams visu gadu, jo atrodas pavisam tuvu visiem pazīstamajiem Lielā Lāča (Lielo Greizo Ratu jeb Lielā Kausa) un Mazā Lāča (Mazo Greizo Ratu jeb Mazo Kausa) zvaigznājiem.
Plūsma ir ļoti nepastāvīga — parasti tā ir mazaktīva, bet 1933. un 1946. gadā bija vērojams meteoru lietus, kad varēja redzēt pat līdz 6000 meteoru stundā.
“Space.com” norāda, ka vislielākās izredzes ieraudzīt meteorus ar vislielākajām astēm varētu būt tad, ja skatāties debesīs apmēram 40 grādus virs radianta. Kā noteikt šos grādus, ja nav atbilstošu mērierīču? Pilnībā izstieptas rokas savilktas dūres platums ir apmēram 10 grādi!
Latvijas centrālajos rajonos Saule šovakar rietēs plkst. 18.39 (austrumos attiecīgi apmēram 10 minūtes agrāk, rietumos — vēlāk), bet tumsa valsts centrālajos rajonos iestāsies jau pirms pusastoņiem, tomēr daudziem šo prieku var izjaukt mākoņi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vietnē “meteo.lv” publicētās prognozes liecina, ka visu šo vakaru un nakti Latvijas rietumos debesis būs apmākušās un līs lietus, arī Rīgas apkaimē būs apmācies, savukārt Vidzemē un Zemgales austrumu daļā vietumis debesis būs samērā skaidras. Vislabākie novērošanas apstākļi ir solīti pašos Vidzemes ziemeļaustrumos un Latgalē.