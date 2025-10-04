Konkursā meklē četru Rīgas skolu direktorus; Juglas vidusskolas direktoram lielāka alga
Rīgas pašvaldība izsludinājusi konkursu uz četru galvaspilsētas skolu vadītāju amatiem, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Tiek meklēts Rīgas 47.pamatskolas, Igauņu pamatskolas, Pļavnieku pamatskolas un Juglas vidusskolas direktors.
Pretendentiem jābūt augstākajai izglītībai, vismaz trīs gadu pedagoģiskajai darba pieredzei, ne mazāk kā divu gadu pieredzei izglītības vadības darbā.
Tāpat nākamajiem skolu direktoriem jābūt valsts valodas zināšanām augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
Lai pieteiktos konkursā, pretendentiem jābūt zināšanām izglītības kvalitātes vadības, iestāžu finansēšanas un budžeta plānošanas jautājumos, zināšanām par izglītības iestāžu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm.
No pretendentiem tiek prasītas vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes, prasmes publiski paust savu un iestādes viedokli.
Tāpat konkursa dalībniekiem jābūt labām prasmēm darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 20.oktobrim.
Pašvaldība nākamajam Rīgas 47.pamatskolas direktoram piedāvā amatalgu 2683 eiro, Igauņu pamatskolas direktoram - 2230 eiro, Pļavnieku pamatskolas direktoram - 2708 eiro, bet Juglas vidusskolas direktoram - 3502 eiro.