Siguldā noskaidroti Skaļās lasīšanas sacensību finālisti: zināms, kuri pārstāvēs Pierīgu
27. septembrī Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis” norisinājās Nacionālo Skaļās lasīšanas sacensību Pierīgas reģionālais fināls.
Kā informē Siguldas novada pašvaldība, sacensībā piedalījās 14 Pierīgas novadu lasīšanas čempioni no Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Salaspils un Siguldas novada. Pasākumu organizēja Siguldas novada bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka Kultūras ministrijas atbalstītajā projektā “Lasīšanas veicināšanas programmas 2025. gadā”.
Ceļazīmi uz finālu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ieguva trīs žūrijas izraudzītie sacensību dalībnieki: Artūrs Kronbergs no Salaspils 1. vidusskolas, kas ieguva 1. vietu, skatītāju simpātijas balvas ieguvēja Gabriela Pelkaua no Siguldas pilsētas vidusskolas – 2. vietu un Elza Kalēja no Baložu vidusskolas – 3. vietu.
Dalībnieku sniegumu vērtēja sacensību žūrija: dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš, Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja Inita Siņica un Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilze Kokina. Skaļos lasītājus aktīvi atbalstīja arī skatītāji – skolu pedagogi, bibliotekāri, draugi, klases biedri un vecāki. Šoreiz arī skatītāji varēja balsot par savu favorītu.
Lai radītu pozitīvas emocijas, uzlabotu noskaņojumu un piedzīvotu ko nebijušu, sacensību dalībniekus un viesus sagaidīja pārsteigumi. Uzstājās Siguldas novada Jaunrades centra breika dejas grupa “Diverse Styles Crew – breaking team” un “Istabas teātris” ar izrādi “Kinderlande” – komiksu lasījumu ar publikas iesaisti, kurā komiksa autors Mavils stāsta par draudzību, drosmi un uzticēšanos.
Skaļās lasīšanas sacensību aizrautīgie lasījumi ir patiess #RestartsLasīšanai – brīdis, kad lasīšana pārtop par svētkiem, kad vārdi atdzīvojas, raisa prieku, iztēli, līdzpārdzīvojumu, vienotību un aizrauj ne tikai pašu lasītāju, bet arī klausītāju. Skaļās lasīšanas sacensības ir brīdis, kad bērni kļūst par sava stāsta supervaroņiem un iedvesmo arī citus lasīt.
Organizatori izsaka pateicību visiem drosmīgajiem un aizrautīgajiem dalībniekiem par piedalīšanos sacensībās, kā arī skolotājiem, bibliotekāriem, vecākiem un visiem atbalstītājiem par bērnu iedrošināšanu un sagatavošanu. Pateicība arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītājai Silvijai Tretjakovai par iedrošinošo sveicienu visiem bērniem un lasītprieka popularizēšanu.
Skaļās lasīšanas sacensību ideja un metodika ir aizgūta no Nīderlandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot aptuveni miljonu bērnu. Latvijā sacensību galvenais rīkotājs ir LNB Bērnu literatūras centrs. To galvenais mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļajai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Pasākumu vadīja Sidgundas bibliotēkas vadītāja Anete Dace Zutere.