Policija atklāj nelikumīgu degvielas uzpildes vietu Augšdaugavas novadā
Siltu kafiju un bulciņu šajā nelegālajā stacijā diez vai varēja dabūt - taču nelikumīgu, neskaidras izcelsmes degvielu gan.
FOTO: šajā nelegālajā stacijā kafiju un bulciņu nesagaidīsi - policija atklāj nelikumīgu degvielas uzpildes vietu Augšdaugavas novadā
Siltu kafiju un bulciņu šajā nelegālajā stacijā diez vai varēja dabūt - taču nelikumīgu, neskaidras izcelsmes degvielu gan.
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, pārbaudot iegūto informāciju, atklāja nelikumīgu degvielas uzpildes vietu Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā. Likumsargi aizturēja 1981. gadā dzimušu vīrieti, izņēma degvielas uzpildes iekārtas un 980 litrus degvielas. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2025. gada 25. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, pārbaudot iegūto informāciju, saistībā ar nelikumīgu naftas produktu uzglabāšanu ievērojamā daudzumā, atklāja, ka 1981. gadā dzimis vīrietis kādā nekustamajā īpašumā Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā nelikumīgi uzglabā un realizē degvielu.
Kopumā likumsargi atrada un izņēma 980 litrus degvielas, divus degvielas sūkņus, degvielas skaitītāju un uzpildes pistoli.
Jāmin, ka vīrietis jau iepriekš ir nonācis Valsts policijas redzeslokā par citu noziedzīgu nodalījumu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 220.1 panta pirmās daļas, proti, par naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.