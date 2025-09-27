Raiņa mājā Berķenelē atklāta Pliekšānu lasītava
Raiņa mājā Berķenelē 13. septembrī ar vērienīgu Dzejas dienu pasākumu “Rainis māj a tnāc!” un Pliekšānu lasītavas atklāšanu atzīmēta Raiņa 160 gadu jubileja.
Svētki sākās ar spēlēm un rotaļām Raiņa mājas bērnistabā, kam sekoja svinīga jaunās “Pliekšānu lasītavas” atklāšana. Uzaicinātos viesus un Raiņa mājas saimnieci Inesi Baraviku sagaidīja āķīgi un negaidīti jautājumi par dzīvi, darbu un lasīšanu, ko uzdeva divi jaunieši.
Telpa paredzēta ne tikai kā ekspozīcija, bet arī kā koprades vieta, kur apmeklētāji var satikties, aprunāties, lasīt, radoši darboties. Lasītava nav pilnīgi autentiska 19.gs. bibliotēka, tomēr tajā ievietoti autentiski priekšmeti un to kopijas. Veikta vēsturiska izpēte, kādu literatūru izmantoja Berķeneles pusmuižā Pliekšānu ģimene laika posmā no 1872 līdz 1881gadam. Interjerā ievietotas daiļliteratūras un populārzinātniskas grāmatas, to laikrakstu kopijas, ko Pliekšāni varēja lasīt Berķeneles pusmuižā.
Vēlāk visi tika aicināti uz mākslinieku Folkmaņu ģimenes izstādes “Dārzs” atklāšanu izstāžu zālē. Izstādi atklāja Mairita un Ivo Folkmaņi, iepazīstinot ar ģimenes daudzveidīgajām mākslas izpausmēm.
Raiņa mājas klētī notika interesantas tikšanās ar Latgales dzejniekiem Valentīnu Lukaševiču, Dagneju, Santu Savicku-Drozdovu, Rasmu Svikli-Popovu. Lai sagatavotu priekšlasījumus, no 10. līdz 12. septembrim norisinājās dzejas radošā nometne Latgales esošajiem un topošajiem dzejniekiem, kā arī bibliotekāriem. Priekšlasījumus varēja noklausīties gan klātienē, gan ”Silance disco” austiņās.
Viesojās Eduarda Veidenbauma muzejs “Kalāči” – Andra Ķīse un Baiba Roze ar savu atraktīvo programmu, kā arī Tomes tautas nama amatierteātris “Poga” ar izrādi “Aspazija. Vakara laivā”.
Pasākums noslēdzās ar viktorīnu, svētku kliņģeri un neparastu ”Silance disco” ballīti līdz 21.00, kur skanēja mūzika ar Raiņa un citu autoru vārdiem.
Berķeneles pusmuižā pagājuši Latvijas izcilā dzejnieka, tulkotāja, drāmas meistara, politiskā un sabiedriskā darbinieka Raiņa (1865 – 1929) deviņi bērnības gadi. Berķenelē veidojusies nākamā dzejnieka personība, pasaules uzskats, tapuši pirmie dzejoļi.
Lasītavas izveidošanu un pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programma 2025 – projekts “Pliekšānu lasītava Latgales kultūrtelpā”, un Augšdaugavas novada pašvaldība.
Pasākumu organizēja Augšdaugavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldes Raiņa māja Berķenelē.