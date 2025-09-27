Krievu valoda pamet Latvijas skolas: kura kļūst par galveno kandidāti aizstāšanai. Vai tiešām vācu?
Latvijas skolām no 2026. gada būs pienākums atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas un pakāpeniski to aizstāt ar kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas oficiālajām valodām. Savukārt vidusskolēni no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves var atteikties jau tagad.
Tā kā daudzviet pirmais svešvalodas mācību priekšmets skolās ir angļu valoda, bet otrais - krievu, jaunās sistēmas ietvaros skolām nākas pielikt papildu pūles, lai atrastu skolotājus citai otrajai svešvalodai. Aptaujas liecina, ka populārākā izvēle ir vācu valoda.
Pieaugošais pieprasījums pēc svešvalodu skolotājiem ir iedvesmojis daudzus, tostarp arī programmas "Mācītspēks" veidotājus. Tā ir pedagoģijas apguves programma darba vidē, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par skolotājiem. Programma tiek īstenota Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un RTU Liepājas akadēmijā, vēsta "Latvijas Avīze".
Kā stāsta "Mācītspēks" pārstāve Rita Šmite, šogad programmas dalībnieku interese par Eiropas svešvalodām (izņemot angļu valodu) būtiski pieaugusi:
"Šajā mācību gadā skolās darbu sāk 12 svešvalodu skolotāji – septiņi vācu valodas, trīs franču, viens itāļu un viens zviedru valodas skolotājs. No 2020. līdz 2023. gadam ik gadu darbu skolās sāka vidēji 4 līdz 7 svešvalodu skolotāji, no kuriem lielākā daļa bija vācu valodas skolotāji. Pēdējos gados novērojam arī interesi par citām valodām - piemēram, 2024. gadā divi programmas dalībnieki mācīja spāņu valodu, viens franču un viens vācu. Skolas vislielāko interesi izrāda par šo trīs valodu skolotājiem. Taču arī citas valodas, piemēram, zviedru, kļūst arvien populārākas."
Par situāciju Rīgā papildina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Anita Pēterkopa: "Pieprasītākā otrā svešvaloda Rīgā ir vācu valoda."
Fakti liecina, ka skolas jau šobrīd pakāpeniski sāk piedāvāt otro svešvalodu tiem skolēniem, kuri atteikušies no krievu valodas apguves, un visbiežāk tā ir vācu valoda. Tai seko franču un spāņu valoda, bet dažās skolās piedāvā arī lietuviešu valodu.