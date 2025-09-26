Augšdaugavas novada Raudā plāno izveidot jaunu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru
Augšdaugavas novada Raudā slēgtā skolā plānots izveidot jaunu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru, piektdienas vakarā vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
Līdz nākamā gada jūnijam Latvijā jātop jaunam aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram, un pēc vairāku mēnešu meklējumiem Iekšlietu ministrija (IeM) izvēlējusies slēgtu skolu Augšdaugavas novada Raudā.
Ministrijā likumprojekts vēl tiek izstrādāts, savukārt pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu nodot īpašumu.
Augšdaugavas novada Subates apvienības pārvaldes vadītājs un pārvaldnieks Viktors Potjomkins intervijā LTV pastāstīja, ka Raudas internātpamatskolas ēka trīs gadus bijusi tukša, un tā ir celta 1934.gadā.
Raudas internātpamatskolu slēdza, kad tajā mācījās deviņi skolēni - bērni ar īpašām vajadzībām. Divstāvīgajā ēkā ir vairākas nelielas telpas, kas pielāgojamas kā istabiņas dzīvošanai.
Ministrijā apstiprināja, ka tā būs slēgta tipa iestāde. Aizturētajiem ārzemniekiem centrā veiks skrīningu - noņems pirkstu nospiedumus, izvērtēs veselības stāvokli, kā arī drošības riskus.
IeM valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs LTV pastāstīja, ka nepieciešamību pēc šīm procedūrām diktē pērn Eiropas Savienībā (ES) pieņemtais Migrācijas un patvēruma pakts. "To, ka tas ir pavisam kas jauns, nevarētu teikt, bet skaidrs, ka tā kapacitāte, kas ir šobrīd mūsu centriem, neatbilst šī migrācijas pakta prasībām," viņš piebilda.
Atvērtajos centros Muceniekos un Liepnā kapacitāte esot liela, bet slēgtajos, arī Muceniekos un Daugavpilī - maza.
Aprēķināts, ka jāizveido papildu slēgtais centrs, lai no nākamā gada jūnija tajā varētu pārbaudīt 140 līdz 150 ārzemniekus, bet līdz 2029.gadam - līdz 450 ārzemniekus.
LTV vēsta, ka skolas remontēšanas laikā, iespējams, blakus būvēs arī jaunas ēkas, kā arī darbosies pagaidu centrs. "Visdrīzāk, tas praktiskais risinājums būs modulārā tipa risinājums. Protams, teritorijas sakārtošana un tas, kas nepieciešams ar teritorijas apsardzi," raidījumam skaidroja Trofimovs.
Sākotnēji IeM bija noskatījusi vietu Daugavpilī, valstij jau piederošu īpašumu, bet pilsētas mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!") solīja neizsniegt būvatļauju.
Ministrijā norādīja, ka jaunā ārzemnieku izmitināšanas centra izveidei paredzēti trīs miljoni eiro Eiropas Savienības (ES) finansējuma. Līdz 2029.gadam būšot iespējams piesaistīt investīcijas līdz 30 miljoniem eiro.
Kā aģentūrai LETA iepriekš norādīja IeM un Valsts robežsardzē (VRS), lai nodrošinātu Migrācijas un patvēruma pakta ieviešanu, kas izdarāms līdz nākamā gada vasarai, VRS plāno jauna ārzemnieku izmitināšanas centra būvniecību, kas ir akceptēta IeM Būvniecības padomes sēdē.
Līdz ar šo paktu tiek ieviestas jaunas robežprocedūras, kā arī nepieciešams izveidot jaunu procedūru - skrīningu. Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem par Latvijas pašreizējām izmitināšanas spējām, robežsardzei ir nepieciešams būtiski palielināt ārzemnieku izmitināšanas spējas, proti, nepieciešams izveidot jaunu centru, kas atrastos maksimāli tuvu valsts austrumu robežai un spētu nodrošināt ārzemnieku izmitināšanu, skrīninga, patvēruma un atgriešanas procedūrās, norādīja iekšlietu resorā.