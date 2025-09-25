Jēkabpilī no 29. septembra sāk pieslēgt apkuri daudzdzīvokļu mājās
Jēkabpilī jau sāksies apkures sezona.
Jēkabpilī no 29. septembra sāk pieslēgt apkuri daudzdzīvokļu mājās

Ņemot vērā gaisa temperatūras pazemināšanos, SIA "JK namu pārvalde" pirmdien, 29.septembrī, Jēkabpilī sāks pakāpeniski pieslēgt apkuri savā apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Kā ik gadu, pirms sezonas sākuma ir veikta dzīvojamo māju siltummezglu profilaktiskā apkope, kā arī nepieciešamie remontdarbi. Ēku automātiskie siltummezgli noregulēti tā, lai apkure atslēgtos, kad āra gaisa temperatūra ir plus 15 grādi.

Ja rodas problēmas saistībā ar apkures pieslēgšanu, iedzīvotājiem jāvēršas Namu pārvaldes avārijas dienestā.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, pašvaldībai piederošā SIA "JK namu pārvalde" reģistrēta 1991.gadā. Uzņēmums pērn strādājis ar 2,48 miljonu eiro apgrozījumu un 26 460 eiro peļņu.

