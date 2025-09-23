Valsts segs farmaceita maksu par lētākajām recepšu zālēm.
Sabiedrība
Šodien 21:08
Noteiktai zāļu grupai plāno atvieglot izdevumus par recepšu pakalpojumiem aptiekās
Nākamgad Latvijas iedzīvotāji, kuri aptiekās iegādāsies recepšu zāles līdz 10 eiro, vairs nemaksās 75 centu farmaceita pakalpojuma maksu – šo summu segs valsts. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Veselības ministrijas pētījumu, kas parādīja, ka lētāko medikamentu segmentā iedzīvotāji nejūt iepriekš solīto cenu samazinājumu, ziņo LTV "Panorāma".
Veselības ministrs Hosams Abu Meri skaidro, ka aptuveni 300 000 iedzīvotāju lieto tikai lētākās zāles, un jaunā kārtība atvieglos viņu izdevumus. Maksa par dārgākām recepšu zālēm, kas pārsniedz 10 eiro, saglabāsies.
Aptieku pārstāvji atzīst, ka 75 centu maksas daļa būtiski ietekmē aptieku ienākumus, tāpēc tās pārrēķināšana ir loģiska. Jaunā sistēma stāsies spēkā nākamā gada vidū, kad tiks pielāgotas e-veselības un kases sistēmas.
Tāpat farmaceiti iesaka nākotnē apsvērt PVN samazinājumu zālēm, jo Latvijā tas ir 12 %, salīdzinot ar 5–9 % kaimiņvalstīs.