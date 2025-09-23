Covid-19 saslimstība Latvijā nedaudz mazinājusies
Saslimstība ar Covid-19 Latvijā pagājušajā nedēļā ir nedaudz mazinājusies, bet nevar runāt par noturīgām samazināšanās tendencēm, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Pozitīvo Covid-19 paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā samazinājies līdz 13,5% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš, kad šis rādītājs bija 18,9%.
Kā uzsver centrā, pašlaik vēl nevar secināt par noturīgu saslimstības samazināšanās tendenci. Aizvadītajā nedēļā slimnīcās no jauna stacionēti 44 pacienti ar Covid-19 infekciju, bet kopā stacionārās ārstniecības iestādēs ārstējās vairāk nekā 80 pacienti ar Covid-19. Aizvadītajā nedēļā reģistrēti arī četri nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu infekciju.
Līdzīga epidemioloģiskā situācija tika novērota arī pērn, skaidro centrā.
SPKC norāda, ka arī Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģiona valstīs vasaras beigās novērots Covid-19 saslimstības pacēlums, septembra otrajā nedēļā laboratoriski apstiprināto testu īpatsvaram sasniedzot 18,3%.
Latvijā ir pieejamas atjaunotās Covid-19 vakcīnas, kas pielāgotas šīs sezonas cirkulējošajiem vīrusa paveidiem. Šonedēļ vakcīnas piegādātas 225 ārstniecības vietās, bet kopumā vakcinācijas iespējas šobrīd nodrošinātas jau 247 vietās visā Latvijā.
Visvairāk iespēju vakcinēties ir Rīgas reģionā - 118 vakcinācijas kabinetos, savukārt Zemgalē vakcīnas pieejamas 43 vietās, Kurzemē - 36, Vidzemē - 33 un Latgalē 17 ārstniecības iestādēs.