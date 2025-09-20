Šogad no ūdenstilpēm Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēlis 89 bojāgājušos.
Šodien 09:39
VUGD Madonā no dīķa izceļ kārtējo noslīkušo cilvēku
Madonā piektdien glābēji no dīķa izcēluši bojāgājušo un nodevuši viņu Valsts policijas darbiniekiem, vēsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Šogad no ūdenstilpēm Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēlis 89 bojāgājušos. Peldsezonā no 15.maija līdz 15.septembrim no Latvijas ūdeņiem izcelti 45 bojāgājuši cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 57 izsaukumus: sešus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 31 - uz glābšanas darbiem, bet 20 izsaukumi bijuši maldinājumi.