Abu Meri: mediķu arodbiedrības prasība par papildu 133 miljoniem eiro nešķiet reāli īstenojama
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) prasība par papildu 133 miljoniem eiro mediķu atalgojumam un tā pieaugumu par vismaz 13,5% šobrīd nav reāli īstenojama, uzskata veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Viņa padomniece komunikācijas jautājumos Ilona Oša norādīja, ka Latvijas fiskālā telpa nākamajā gadā kopumā ir tikai nedaudz virs 150 miljoniem eiro un tā jānovirza daudzām būtiskām nozarēm, tostarp drošībai un demogrāfijai.
Tomēr, ja fiskālajā telpā radīsies papildu iespējas, prioritāri tiks celti zemākie atalgojumi - īpaši māsām, kuru darba samaksa joprojām būtiski atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, sola Abu Meri.
Vienlaikus ministrs atgādina, ka 2024. gadā ārstniecības personu atalgojums jau ticis palielināts, un vismaz ārstu atalgojuma līmenis šobrīd ir tuvu Eiropas koeficientam, ja to salīdzina ar tautsaimniecībā vidējo. Abu Meri vērš uzmanību, ka pērn panākta vienošanās, ka atlīdzības fondu iespējams celt par 2,6% tāpat kā pārējā valsts sektorā.
Veselības ministrija (VM), lai rastu ietaupījumus budžetā, uz ko aicināja Finanšu ministrija (FM), jau "nopietni pārskatīja savas iespējas un darīja visu iespējamo, lai saglabātu gan esošo pakalpojumu pieejamību, gan atalgojuma fondu", norāda ministrs.
Abu Meri atkārtoti uzsver, ka publiski paudis un sarunās ar LVSADA apliecinājis, ka pilnībā apzinās nozares kritisko situāciju, īpaši cilvēkresursu jomā.
Politiķa ieskatā mediķu atalgojumam ir jāturpina pieaugt. "Ar arodbiedrību esam vienisprātis, ka Latvijas konteksts vairs nav vienīgais salīdzinājuma punkts - mediķu pieejamība jānodrošina ne tikai Rīgā, bet arī reģionos," paudis ministrs. Viņš arī aicina ņemt vērā, ka pastāv cilvēkresursu pārvilināšanas risks starp valstīm.
Kā vēstīts, LVSADA pieprasījusi līdz 19. septembrim, kad notiks Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēde, pieņemt lēmumu par papildu naudas piešķiršanu veselības aprūpes nozarei, tostarp darbinieku algu palielinājumam, pretējā gadījumā solot sākt kolektīvā interešu strīda procedūru.
Arodbiedrības sākotnējais uzstādījums bija prasīt darba samaksas palielinājumu par 15% ārstniecības personām un par 140 eiro atbalsta personām.
LVSADA šīs prasības pamatoja ar apsvērumiem, ka valdība nespējot nodrošināt nozares konkurētspēju un balstoties uz FM prognozēto algu pieaugumu tautsaimniecībā. Arodbiedrība atsaucās uz FM prognozi, kas paredzot vidējās darba samaksas pieaugumu valstī par 13,5% 2025. un 2026. gadā kopā.
Arodbiedrība nosūtīja vēstuli par savām prasībām politiķiem un citiem. Vēstulē arodbiedrība piesauc Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un aicina būtiski palielināt valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei.
Tāpat LVSADA vēstulē atsaucas uz Eiropas Komisijas ziņojuma secinājumu, kurā pausts, ka zemais valsts finansējums veselības aprūpei Latvijā padarot to aizvien nepieejamāku iedzīvotājiem. Arodbiedrība aicina Saeimu rīkoties, lai valsts budžetā 2026.gadam tiktu iekļauts būtisks papildu finansējums VM pamatfunkciju izpildei. LVSADA skaita, ka VM pamatfunkciju izpildei pieejamais valsts finansējums šobrīd atpaliekot no Sabiedrības veselības pamatnostādnēs noteiktā par aptuveni 650 miljoniem eiro.