Uzlabojušies Siliņas valdības ministru reitingi
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības ministru reitingi joprojām ir ar mīnusa zīmi, tomēr tie ir uzlabojušies, salīdzinot ar janvāri, vēsta laikraksts "Diena", atsaucoties uz pētījuma centra SKDS augustā un septembrī veiktās Latvijas pilsoņu aptaujas datiem.
Reitings nedaudz pasliktinājies tikai veselības ministram Hosamam Abu Meri (JV) - no mīnus 25,35 punktiem janvārī tas nolīdzējis uz mīnus 29,45 septembrī.
Viszemākais reitings aizvien ir pašai Siliņai - mīnus 37,8 punkti, kas gan ir labāks rādītājs nekā janvārī, kad tas bija mīnus 40,2 punkti.
Reitings ievērojami uzlabojies aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P) - ja janvārī tas bija mīnus 30,3 punkti, tad septembrī pakāpās uz mīnus 17,3 punktiem.
Tāpat būtiski reitings uzlabojies zemkopības ministram Armandam Krauzem (ZZS) - no mīnus 25,8 punktiem janvārī uz mīnus 12,5 punktiem septembrī.
Visaugstākais reitings ir kultūras ministrei Agnesei Lācei (P) - tas no mīnus 20,85 punktiem janvārī pieaudzis līdz mīnus 11,4 punktiem septembrī.
Lāce, Krauze un ārlietu ministre Baiba Braže, kuras reitings būtiski nemainījās un bija mīnus 12,6 punkti, ir trīs nosacīti augstāk novērtētie ministri.
Tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres (JV) reitings no mīnus 18,2 punktiem janvārī pieaudzis uz mīnus 14,05 punktiem septembrī, klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa (ZZS) - no mīnus 20,9 janvārī uz mīnus 14,05 septembrī, iekšlietu ministra Riharda Kozlovska (JV) - no mīnus 22,55 janvārī uz mīnus 16,4 septembrī, ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) - no mīnus 25,7 janvārī uz mīnus 19,45 septembrī, finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) - no mīnus 36 janvārī uz mīnus 28,2 septembrī.
Tehnisku iemeslu dēļ grafikā nav iekļauts viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) un izglītības un zinātnes ministre Dace Melnbārde (JV), kuri amatā stājās pavasarī.
Jau ziņots, ka šogad apritēja divi gadi kopš Siliņas valdības apstiprināšanas. Siliņas valdība jeb 42. Ministru kabinets darbojas kopš 2023. gada 15. septembra.