Advokātu noslogotie kalendāri kavē tiesvedības ātrumu, atzīst Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
Advokātu noslogotie darba kalendāri nereti kļūst par iemeslu tiesvedības ieilgšanai, līdz ar ko šādos gadījumos nākamo tiesas sēdi iespējams nozīmēt tikai pēc ilgāka laika, kas negatīvi ietekmē tiesas procesa norisi, tikšanās laikā ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants.
Tieslietu padomē informē, ka Strupišs kopā ar Augstākās tiesas senatori Sandru Kaiju un Tieslietu padomes sekretariāta pārstāvjiem šodien tikās Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, lai pārrunātu aktuālos tiesu sistēmas darba jautājumus un Tieslietu padomes darbības prioritātes.
Strupišs informēja klātesošos par padomes paveikto kopš iepriekšējās tikšanās ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem 2022.gadā, kā arī iezīmēja šī gada galvenos darbības virzienus, kuru mērķis ir stiprināt tiesu sistēmas efektivitāti un kvalitāti. Viens no būtiskākajiem iecerētajiem soļiem ir tiesu administratīvā atbalsta sistēmas reorganizācija.
Tieslietu padome plāno piesaistīt sistēmai jaunus darbiniekus ar juridisko izglītību, vienlaikus pilnveidojot atbalsta personāla amata standartus un atalgojuma sistēmu, norāda Strupišs.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs īpaši uzsvēra problēmu ar jauno juristu piesaisti darbam tiesneša amatā. Vislielākais trūkums vērojams krimināltiesību speciālistu vidū, kuri salīdzinoši reti piedalās tiesnešu atlases konkursos.
Kā vienu no iemesliem šādai tendencei Strupišs minēja tiesneša amata atalgojuma nepietiekamo apmēru, salīdzinot to ar peļņas iespējām, ko piedāvā citas juridiskās profesijas.