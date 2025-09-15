Novadu ziņas
Šodien 08:40
Melnsalas purvā bezvēsts pazudusi seniore, kas devās ogot
Valsts policija meklē 1958. gadā dzimušo Ligitu Aleksejevu, kura svētdien ap plkst. 14.00 devās ogot Melnsalas purvā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā un pazuda bez vēsts.
Pazušanas brīdī Ligita bija ģērbusies tumšās drēbēs un pie rokas nēsāja sarkanu somu. Citu raksturīgu ārējo pazīmju nav zināms. Pastāv iespēja, ka ogošanas laikā sievietei radās veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kam ir informācija par Ligitas Aleksejevas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.