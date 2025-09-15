Latvijas veikalos pieaudzis pieprasījums pēc odekolona, iemesls apbēdina
Nepilnu pusotru mēnesi kopš jauno alkohola tirdzniecības ierobežojumu ieviešanas veikalos novērots pieprasījums pēc lētā odekolona. Ļoti jāšaubās, ka iemesls ir vēlme iesmaržināties.
“Pēc 1. augusta no “Aibes” noliktavas uz Kurzemi par vienu paleti vairāk iet odekolons un kosmētiskais spirts,” portālam Liepājniekiem.lv atklāj “Aibe” attīstības direktors Juris Lamberts.
“Savā pusē varat iebraukt jebkurā ciemā un uz ielas sastaptam cilvēkam paprasīt, kur ir točka. Viņš uzreiz parādīs – ar garantiju! Tātad valsts budžetā iekasēs mazāk PVN un akcīzes nodokļa apritē būs nekvalitatīvs alkohols, būs pārmērīga tā lietošana,” klāsta Lamberts.
Arī kāds liepājnieks atzinis, ka pērk odekolonu, un lētākais ir “Classic”: “Te pie mums tas maksā 1,60 eiro, bet Karostā tāds pats maksā 1,25 eiro. Ja grib, tad jau var arī trāpīt uz “troiņaku” (Trīskāršais – Red.) “Betā”. Un vēl jau ļergu var dabūt – puslitrs maksā 3,50 eiro.”
Lamberts biedē, ka, pateicoties valdībai, daudzi lauku veikali būs jāslēdz, jo grādīgo dzērienu tirdzniecība veidojot būtisku daļu – 25% no apgrozījuma. Veikalu tīkla “LaTS” komercdirektors Vitālijs Roščins norādījis, ka agrāk pēc pulksten 20 tie bijuši pat 40 procenti.
Citi aptaujātie tirgotāji nav novērojuši īpašu pieprasījumu pēc odekolona. SIA “Santaro” vadītāja Santa Krīgena Liepajniekiem.lv atgādina: “Cilvēki ne tikai dzer, bet arī ēd.” Piemēram, Vaiņodes veikalā vismaz augustā nav piedzīvots tāds apgrozījuma kritums, lai domātu par slēgšanu. Šī firma apsaimnieko desmit “LaTS”, vairākus “Alko LaTS” veikalus Liepājā un “LaTS” veikalu Vaiņodē.
Kopš 1. augusta no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu var iegādāties no pulksten 10 līdz 20, svētdienās – no 10 līdz 18.