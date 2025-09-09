Valdība piešķir 174 345 eiro pašvaldībām, lai kompensētu vasaras lietavu postījumus
foto: LETA
Piecām pašvaldībām piešķirt 174 000 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai.
Sabiedrība

Valdība piešķir 174 345 eiro pašvaldībām, lai kompensētu vasaras lietavu postījumus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Valdība šodien piecām pašvaldībām piešķīra 174 345 eiro šīs vasaras lietavu nodarīto postījumu kompensēšanai.

Valdība piešķir 174 345 eiro pašvaldībām, lai komp...

Minēto finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šī gada vasarā ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.

Visvairāk līdzekļu - 77 937 eiro - piešķirts Augšdaugavas novada pašvaldībai. Krāslavas novada pašvaldībai piešķirti 30 880 eiro, Jēkabpils novada pašvaldībai - 26 291 eiro, Alūksnes novada pašvaldībai - 24 674 eiro, bet Rēzeknes novada pašvaldībai - 14 563 eiro.

Kā ziņots, jau iepriekš valdība trijām pašvaldībām piešķīra 324 107 eiro par lietus nodarītajiem postījumiem šī gada jūlijā

Stipru lietusgāžu laikā tika nodarīti būtiski bojājumi pašvaldību infrastruktūrai, piemēram, konstatēti ceļu seguma izskalojumi, caurteku bojājumi.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē ilgstošo lietavu skartās zemnieku saimniecības.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē ilgstošo lietavu skartās zemnieku saimniecības

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē ilgstošo lietavu skartās zemnieku saimniecības.

Tēmas

Laika ziņasJēkabpilsLaikapstākļiMinistru kabinets

Citi šobrīd lasa