Valdība piešķir 174 345 eiro pašvaldībām, lai kompensētu vasaras lietavu postījumus
Valdība šodien piecām pašvaldībām piešķīra 174 345 eiro šīs vasaras lietavu nodarīto postījumu kompensēšanai.
Minēto finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šī gada vasarā ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.
Visvairāk līdzekļu - 77 937 eiro - piešķirts Augšdaugavas novada pašvaldībai. Krāslavas novada pašvaldībai piešķirti 30 880 eiro, Jēkabpils novada pašvaldībai - 26 291 eiro, Alūksnes novada pašvaldībai - 24 674 eiro, bet Rēzeknes novada pašvaldībai - 14 563 eiro.
Kā ziņots, jau iepriekš valdība trijām pašvaldībām piešķīra 324 107 eiro par lietus nodarītajiem postījumiem šī gada jūlijā
Stipru lietusgāžu laikā tika nodarīti būtiski bojājumi pašvaldību infrastruktūrai, piemēram, konstatēti ceļu seguma izskalojumi, caurteku bojājumi.
