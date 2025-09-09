Rīgā notika pirmais Latvijas un Uzbekistānas augstskolu rektoru forums
Rīgā, Melngalvju namā, notika pirmais vēsturē rektoru forums Latvijas un Uzbekistānas attiecību ietvaros, kurā piedalījās vairāk nekā 50 vadošo abu valstu universitāšu rektori. Šis pasākums kļuva par nozīmīgu soli izglītības un zinātnes sadarbības stiprināšanā starp abām valstīm, atverot jaunus apvāršņus kopīgiem projektiem un kultūras apmaiņai.
Forumā piedalījās vadošo abu valstu universitāšu rektori. Starp tiem bija lielāko Latvijas augstskolu, piemēram, RISEBA, ISMA, Latvijas Universitātes, RTU, rektori, kā arī Uzbekistānas valsts universitāšu rektori, tostarp no Samarkandas, Urgenčas un Taškentas Ķīmisko tehnoloģiju institūta rektors. Visi dalībnieki apvienoja spēkus, lai pārrunātu sadarbības perspektīvas, apmainītos pieredzē un izstrādātu konkrētus soļus nākotnes kopīgajiem projektiem.
Īpaša uzmanība tika pievērsta sarunām starp Latvijas izglītības un zinātnes ministri Daci Melbārdi un Uzbekistānas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministru prof. Kongratbaju Šaripovu. Sarunu rezultātā tika parakstīti vairāk nekā 20 līgumi un memorandi, kas atver ceļu kopīgām izglītības un zinātnes iniciatīvām, akadēmiskajai mobilitātei studentu un pasniedzēju vidū, kā arī kultūras apmaiņai starp valstīm.
Forums noritēja siltā, draudzīgā atmosfērā, ar aktīvu Latvijas studentu līdzdalību. Tieši tas uzsvēra pasākuma praktisko nozīmi un tā atklātību nākamajai pētnieku, zinātnieku un speciālistu paaudzei.
Šis vēsturiskais notikums kļuva par spilgtu piemēru tam, kā izglītība un zinātne var vienot valstis, stiprināt partnerattiecības un radīt platformu savstarpējai sapratnei un sadarbībai starp Latviju un Uzbekistānu.