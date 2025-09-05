Lidmašīnas, helikopteri, kaskadieri! "Baltic Airshow" Madonas novada Degumnieku lidlaukā gaida visu vecumu aviācijas fanus
Gaidītais un iemīļotais aviošovs "Baltic Airshow" atgriežas arī šogad — un tas notiks 6. septembrī Degumnieku lidlaukā. Šis prestižais aviošovs sola aizraujošu programmu visai ģimenei, jaunus, iepriekš neredzētus lidojumu priekšnesumus un neaizmirstamas emocijas visiem vecumiem. Pirmo reizi tas notiks Madonas novadā!
Daļa no Baltic Airshow Degumnieki 2025 dalībniekiem! Tiekamies jau 6.septembrī Degumnieku lidlaukā! pic.twitter.com/e6ZWQQGIl4— BalticInternationalAirshow (@BalticAirshow) August 25, 2025
"Starptautiski dalībnieki, solo priekšnesumi, īsti iznīcinātāji, iespaidīgi kaskadieru triki gan gaisā, gan uz zemes. Pasākums paredzets ne tikai aviācijas faniem- bet ir izklaides pasākums visai ģimenei," šādi pasākumu reklamē vietne "visitmadona.lv".
"Baltic Airshow" iepriekšējos 3 gadus ir noticis Liepājā un pulcējis tūkstošiem aviācijas fanu no 21 valsts, bet šogad pirmo reizi norisināsies Madonas novadā - Degumnieku lidlaukā.
Kā šis pasākums noritēja pērn Liepājā, var apskatīties šeit:
Pasākuma mājas lapā norādīti šādi līdz šim izziņotie dalībnieki:
Zibenīgi ātrie iznīcinātāji "JAS-39 Gripen" no Ungārijas Gaisa spēkiem veiks dinamisku pārlidojumu Degumnieku lidlaukā divu iznīcinātāju formācijā!
Avio-moto kaskadieru apvienība no Lietuvas – SKYHACKERS ar līdz šim Latvijā neredzētu lēcienu ar motociklu pāri lidojošai lidmašīnai!
Šī gada Lielbritānijas atklātā aerobātikas čempionāta pirmās vietas ieguvējs – Igoris Lobanovs (Igoris Lobanovas) ar XTREMEAIR XA42 lidmašīnu no Lietuvas.
Latvijas Paraplanierisma klubs "Adrenalīns" "Storm Riders" ar iespaidīgu paramotoru komandas formācijas lidojumu ar dūmu efektiem, kas gatavots tieši "Baltic Airshow" šovam.
Aleksandrs Brincalovs (Alexander Bryntsalov) ar jaudīgo "Pitts M-12 Monster" lidmašīnu
Helikopters "Robinson R-44" īpašajā Latvijas karoga krāsas krāsojumā no "Future Wings" (Latvija).
Aerobātikas meistari Ilmārs Frolovs un Oļegs Horoņeko (Oleg Khoroneko) - "Team RV-8" pārsteigs aviošova apmeklētājus ar aizraujošu divu lidmašīnu formācijas priekšnesumu
Lidojošais auto kaskadieris Renalds Šeinausks (Renaldas Šeinauskas) (RRTeam) no Lietuvas, kas ar saviem auto var veikt visu, ko atļauj fizikas likumi (un, iespējams, pat vairāk!)
Valsts Robežsardzes helikoperi "Agusta" - apskatāmi tuvplānā statikas zonā.
Kristaps Dimants ar "Extra NG" lidmašīnas modeļa šovu
Ugunsbumbu pirotehnikas šovs!
Ieeja pasākumā no plkst. 11.00, šovs plānots no 12.00 līdz 16.30, pēc tam divas stundas iespējami panorāmas lidojumi apmeklētājiem.
Bērniem līdz 8 gadu vecumam (ieskaitot), uzrādot dokumentus, ieeja bez maksas. 1. grupas (kopā ar pavadoni) un 2. grupas invalīdiem, uzrādot apliecību, ieeja bez maksas.