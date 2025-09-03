Krievijas parkā "Izglābtā Eiropa" parādījusies Rīgā nojauktā pieminekļa kopija
1. septembrī Kaļiņingradā (Krievijā) notika svinīgā parka "Izglābtā Eiropa" atklāšanas ceremonija. Parks veltīts padomju armijas pieminekļiem, kas pēdējos gados tikuši demontēti dažādās Eiropas valstīs.
Parka labiekārtošanas pirmās kārtas ietvaros tajā uzstādītas septiņas miniatūras demontēto pieminekļu kopijas. Starp tām ir arī Padomju karavīriem veltītais piemineklis Pārdaugavā, kas tika nojaukts 2022. gadā. Tāpat parkā redzamas arī pieminekļu kopijas Padomju Savienības maršalam Ivanam Konevam Prāgā (nojaukts 2020. gadā), padomju–poļu ieroču brālībai Varšavā (nojaukts 2011. gadā), ģenerālim Nikolajam Vatutinam Kijivā (nojaukts 2023. gadā), kā arī pieminekļi no Klaipēdas, Tartu (nojaukti 2022. gadā) un Sofijas (nojaukts 2023. gadā).
Калининград. В новом парке исторических миниатюр «Спасённая Европа» — монументы советским войнам, разрушенные в евросоюзе с 2020 по 2023 год. pic.twitter.com/NqB96VdZyx— Intoleranter💙 (@koelnnemez) September 2, 2025
Parka arhitektūras koncepcija balstīta uz Austrumeiropas karti, kur izvietotas pazīstamāko nojaukto pieminekļu kopijas. Nākotnē plānots uzstādīt vēl aptuveni 30 objektus. Rudenī tiks palaists arī tāda paša nosaukuma tiešsaistes projekts, kurā lietotāji varēs iepazīties ar visu parka pieminekļu 3D modeļiem.
