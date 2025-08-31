"Rīgas satiksme" atkārtoti izsolīs desmit trolejbusus
Rīgas pašvaldības uzņēmums SIA "Rīgas satiksme" trešo reizi mēģinās izsolē pārdot desmit trolejbusus.
Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē un noslēgsies 24.septembrī plkst.13.
Divās iepriekšējās izsolēs trolejbusus pārdot neizdevās.
"Rīgas satiksmē" apliecināja, ka pēdējā izsolē pieteicās vairāki pretendenti un viens no tiem izsolē uzvarēja, taču neizpildīja izsoles nosacījumus.
Ņemot vērā, ka interese par transportlīdzekļiem bija, nolemts rīkot atkārtotu izsoli.
Uzņēmums grib pārdot septiņus 2008.gada un trīs 2009.gada izlaiduma trolejbusus "Škoda 24TR".
Izsoles sākumcena palikusi iepriekšējā - 96 661,58 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet izsoles solis būs 500 eiro.
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023.gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024.gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.