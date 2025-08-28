Šogad plāno pabeigt veloceļu no Mūkusalas rotācijas apļa līdz Rīgas robežai
Šogad plānots pabeigt gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbus posmā no Mūkusalas ielas rotācijas apļa līdz Rīgas robežai pie Bauskas šosejas (A7) 4,2 kilometru kopgarumā, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Topošais veloceļš ir turpinājums jau līdz šim izbūvētajiem posmiem Ķekavas novadā un nodrošinās savienojumu starp Rīgas centru un Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem.
LVC skaidro, ka mikromobilitātes savienojumu izveidi līdzfinansē no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna. Kā priekšnosacījums ES līdzfinansējuma saņemšanai Ķekavas un Rīgas pašvaldībām bija prasība izveidot vienotu maršrutu, savienojot Rīgu ar Ķekavu un citiem novada ciemiem.
Darbus Ķekavas virzienā veic SIA "Tilts". Kopējā līgumsumma ir 5,9 miljoni eiro.
Jau ziņots, ka reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide virzienā Rīga-Ķekava ir viens no trim šāda veida projektiem, kas ir iekļauti kā daļa no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna. Pārējie divi maršruti ir Rīga-Ulbroka un Rīga-Babīte-Piņķi.
LVC apgrozījums pagājušajā gadā bija 20,081 miljons eiro, kas ir par 4,1% mazāk nekā 2023.gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 17,8% - līdz 154 068 eiro.
LVC izveidoti 2004.gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.