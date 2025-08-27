Ceturtdien gaidāma silta diena: gaiss iesils līdz +23 grādiem
Ceturtdien Latvijā atgriezīsies vasarīgs laiks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +4, +9 grādi, bet piekrastē būs par dažiem grādiem siltāks, un tur gaiss neatdzisīs vairāk par +9, +12 grādiem.

Arī Rīgā naktī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +10 grādiem.

Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, bet būtiski nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.

Pūtīs lēns vējš. Laiks kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +18, +23 grādu robežās.

Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies virs +20 grādiem.

