Saeima virza lēmuma projektu par Jeļenas Kļaviņas deputātes pilnvaru apstiprināšanu
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 27.augustā, nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par 14.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu Jeļenai Kļaviņai. Tolaik Rosļikovs atzina, ka Pučka uzdoto pārbaudi vēl nebija veicis.
Izmaiņas Saeimas sastāvā nepieciešamas, jo deputāta mandātu nolicis Viktors Pučka. 14.Saeimā J.Kļaviņa ievēlēta no partijas “Stabilitātei!” saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā.
Komisija lēmuma projektu lūgs iekļaut tuvākās Saeimas sēdes darba kārtībā, informē Mandātu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
2024.gada rudenī deputāti oficiāli apliecināja šaubas, vai Pučkas valsts valodas zināšanas atbilst likumā prasītajam, un Saeima 31.oktobrī nolēma Pučku nosūtīt uz valodas pārbaudi.
Pārbaude piecu mēnešu laikā bija jānokārto Valsts izglītības satura centrā. Pārbaudi šajā termiņā drīkstēja veikt ne vairāk kā divas reizes. Pienākot pārbaudes nokārtošanas termiņam, 2025.gada marta beigās Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā tika saņemts lūgums Pučkam pagarināt latviešu valodas pārbaudes termiņu, ko deputāti arī atbalstīja.
Vēlāk gan kļuva zināms, ka Pučka joprojām nav reģistrējies uz pārbaudi līmenī, kas nepieciešams deputāta amata pienākumu veikšanai.