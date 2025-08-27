Trešdien Latvijā gaidāms pārsvarā sauss un mierīgs laiks
Trešdien Latvijā gaidāms pārsvarā sauss un mierīgs laiks

Trešdien nokrišņi būs tikai vietām, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, un tikai dažviet mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Vakarā vējš iegriezīsies no dienvidu puses. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +16...+20 grādu robežās.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses, bet vakarā - no dienvidu puses. Gaiss iesils līdz +18...+19 grādiem.
 

