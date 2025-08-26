Abu Meri: galvenā prioritāte šobrīd - darbs veselības ministra amatā
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) nolēmis atsaukt savu kandidatūru uz partijas "Vienotība" priekšsēdētāja amatu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pavēstīja Abu Meri.
Šādu lēmumu viņš pieņēmis, jo par prioritāti uzskata darbu veselības ministra amatā. Viņš atzina, ka Saeimas vēlēšanu gadā partijas priekšsēdētājam būs ļoti daudz jāstrādā, un nebūtu godīgi, ja vienlaikus priekšsēdētājs būtu aizņemts arī ministrijā.
Par lēmumu atsaukt savu kandidatūru uz "Vienotības" priekšsēdētāja amatu politiķis esot informējis kolēģus šorīt.
Vienlaikus Abu Meri pateicās visiem, kuri viņa kandidatūru bija izvirzījuši, un piebilda, ka turpinās vadīt "Vienotības" domi, kas neprasa tik daudz laika.
Jautāts, par kuru no atlikušajiem diviem kandidātiem viņš aicina balsot savus atbalstītājus, veselības ministrs atbildēja, ka abas kandidatūras ir ļoti cienīgas, un arī viņš savu favorītu izvēlēsies vien 27. septembrī.
Kā ziņots, 27. septembrī notiks partiju apvienībā "Jaunā vienotība" (JV) ietilpstošās partijas "Vienotība" priekšsēdētāja vēlēšanas, uz kurām sākotnēji bija izvirzīti trīs kandidāti - Abu Meri, kā arī JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics un Saeimas deputāte Anda Čakša (JV).
Esošais "Vienotības" priekšsēdētājs, finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) uz partijas priekšsēdētāja amatu vairs nekandidēs.
"Vienotība" dibināta 2011.gada 6.augustā, apvienojoties partijām "Jaunais laiks", Pilsoniskā savienībai un partijai "Sabiedrība citai politikai".