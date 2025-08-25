Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks (JV) kļuvis par Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentāro sekretāru.
Politika
Šodien 17:33
Deputāts Patmalnieks kļuvis par VARAM parlamentāro sekretāru
Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks (JV) kļuvis par Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentāro sekretāru.
Patmalnieks Saeimas Prezidiju informējis, ka atsakās no sava Saeimas deputāta atalgojuma no šā gada 20.augusta līdz brīdim, kamēr pildīs VARAM parlamentārā sekretāra pienākumus.
Līdz šim VARAM parlamentārā sekretāre bija Ilze Dambīte-Damberga. Kā norādīja VARAM, Patmalnieks amatā stājies 20. augustā. Dambīte-Damberga ministrijā vairs nestrādā, atklāja VARAM.
Kā vēstīts, Patmalnieks pērn atalgojumā par darbu Saeimā saņēmis 37 176 eiro, bet par darbu Valsts kancelejā - 24 974 eiro. Patmalnieks Valsts kancelejā pērn ieņēma parlamentārā sekretāra amatu.