112

FOTO, VIDEO: Valsts policija par smagu noziegumu izdarīšanu meklē redzamās personas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvalde aizdomās par smagu noziegumu izdarīšanu meklē attēlā un video redzamās personas.

FOTO, VIDEO: Valsts policija par smagu noziegumu i...

Personu atpazīšanas gadījuma likumsargi aicina zvanīt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvaldes dežūrdaļai pa tālruņa numuru 22404310 vai pa vienoto tālruņa numuru 112, vai arī rakstīt uz e-pastu: Ivo.Paudrups-Pauders@riga.vp.gov.lv!

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

foto: Valsts policija
Tiek meklētas šīs personas.
Tiek meklētas šīs personas.

Tēmas

Valsts policija112

Citi šobrīd lasa