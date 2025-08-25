112
Šodien 12:51
FOTO, VIDEO: Valsts policija par smagu noziegumu izdarīšanu meklē redzamās personas
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvalde aizdomās par smagu noziegumu izdarīšanu meklē attēlā un video redzamās personas.
Personu atpazīšanas gadījuma likumsargi aicina zvanīt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvaldes dežūrdaļai pa tālruņa numuru 22404310 vai pa vienoto tālruņa numuru 112, vai arī rakstīt uz e-pastu: Ivo.Paudrups-Pauders@riga.vp.gov.lv!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Tiek meklētas šīs personas.