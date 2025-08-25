No uzņēmuma Latvijā pazūd 600 tonnu minerālmēslu - eksporta vadītājs apsūdzēts piesavināšanā un naudas atmazgāšanā
Valsts policija šomēnes pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā pret kādu vīrieti, kurš, pildot uzņēmuma eksporta vadītāja pienākumus, piesavinājās uzņēmumam piederošu mantu – 600 tonnu karbamīda (UREA N46%). Pēc tam aizdomās turētais pārdevis šo preci un legalizējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā. Vīrieša darbību rezultātā cietušajam uzņēmumam nodarīts zaudējums 247 294,13 eiro apmērā.
Valsts policija bija ieguvusi informāciju par krāpšanu, kas vērsta pret kādu Latvijas uzņēmumu, kas nodarbojas ar minerālmēslu, citu mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanu. Likumsargi noskaidroja, ka 2023. gadā kāds vīrietis, pildot eksporta vadītāja pienākumus šajā uzņēmumā, nolūkā prettiesiski iegūt uzņēmumam piederošo mantu – karbamīdu (UREA N46%), sastādīja patiesībai neatbilstošus dokumentus par preču piederību. Proti, vīrietis uz citu uzņēmumu, kas pieder viņam, noformēja karbamīdu, tādējādi prettiesiski nodrošinot savam uzņēmumam īpašuma tiesības uz šo mantu.
Laika posmā no 2023. gada augusta mēneša līdz 2023. gada novembra mēnesim aizdomās turētais pārdeva izkrāptās 600 tonnas karbamīda kādam Rumānijas uzņēmumam kā sava uzņēmuma preci. Rumānijas uzņēmums par saņemto preci norēķinājās, pārskaitot 252 000 eiro uz aizdomās turētā uzņēmuma norēķinu kontu. Pēc tam iespējamais vainīgais legalizēja noziedzīgā kārtā iegūtos finanšu līdzekļus 150 000 eiro apmērā, pārskaitot tos no sev piederošā uzņēmuma konta uz personīgo kontu un izlietojot tos savām vajadzībām.
Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 179. panta trešās daļas – par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Aizdomās turētais ir 1988. gadā dzimis Latvijas pilsonis, kas iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā.
Šā gada 18. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1988. gadā dzimušo vīrieti. Aizdomās turētajam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.