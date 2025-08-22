Jau drīzumā sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens grafika
No 1. septembra darba dienās un no 6. septembra brīvdienās autobusi, trolejbusi un tramvaji Rīgā sāks kursēt pēc rudens kustības sarakstiem
Tāpat, vairākos maršrutos grafiki tiks pielāgoti aktuālai situācijai satiksmē un korekcijas būs braukšanas laikos starp pieturām, taču atiešanas laiki no galapunktiem nemainīsies.
Noslēdzoties aktīvajai atvaļinājumu sezonai un sākoties mācību gadam, 1. tramvaja, 3. autobusa, kā arī 4. un 17. trolejbusa maršrutos darba dienās tiks atjaunots kustības saraksts kā pirms pārejas uz vasaras sezonas grafikiem.
Atbilstoši veiktajai datu analīzei par braukšanas laikiem un situāciju pilsētā, tiks veiktas izmaiņas vairāku maršrutu braukšanas laikos starp pieturām. Reisu atiešanas laiki no galapunktiem nemainīsies. Izmaiņas būs:
- darba dienās - 4., 5., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 25., 31., 34. trolejbusu un 3., 6., 9., 13., 16., 18., 21., 30., 37., 41., 51., 52., 53. autobusu maršrutā;
- brīvdienās - 4., 5., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 25., 31., 34. trolejbusu un 3., 6., 9., 13., 16., 18., 21., 37., 41., 51., 52., 53. autobusu maršrutā.
Jauno kustības sarakstu izvietošana pieturvietās tiks uzsākta tuvāko dienu laikā. Tāpat uzņēmuma mājas lapas sadaļā “Maršruti un laiki” tiks pievienoti rudens kustības saraksti, kas būs atzīmēti ar datuma norādi, piemēram, “No 01.09.2025”.
Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “X”, “facebook”.