Šodien Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 07:51
Piektdien gaidāms īslaicīgs lietus
Lai arī piektdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Gaiss iesils līdz +15…+20 grādiem un vietām gaidāms arī negaiss. Dienvidu, dienvidrietumu vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Arī Rīgā piektdien mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, un palaikam uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17…+18 grādiem.