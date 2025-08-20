Ādažu novadā trenēs karavīru iemaņas desantēšanai no helikoptera ūdenī.
Sabiedrība
Šodien 22:18
Trešdien un ceturtdien NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā veic mācības ar mērķi pilnveidot karavīru prasmes un iemaņas desantēšanai no helikoptera ūdenī, informēja brigādes Latvijā štābā.
Karavīri tiks desantēti Dūņezerā, Ādažu novadā.
Dūņezera apkārtnes iedzīvotāji tiek lūgti ar sapratni izturēties pret īslaicīgu paaugstinātu trokšņa līmeni sakarā ar mācībās iesaistīto helikopteru "CH-147 Chinook" lidojumiem. Mācību uzdevumu nodrošināšanai tiks izmantoti arī militārie transportlīdzekļi un notiks karavīru pārvietošanās apvidū.
Desantēšana no helikoptera tieši ūdenī ir viena no metodēm kājnieku vienības maksimāli ātrai un neuzkrītošai nogādāšanai operācijas rajona tuvumā. Desantēšana ūdenī parasti tiek veikta no zemu lidojošiem helikopteriem, kas pārvietojas ar relatīvi mazu ātrumu, skaidro brigādes pārstāvji.
NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā regulāri organizē mācības, atbalstot Latvijas drošību.