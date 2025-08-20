"Bērns nevarēja pastaigāt!" Kurzemes pusē no kādas vardarbīgas ģimenes izņemti seši bērni
No kādas Kurzemes ģimenes izņemti seši bērni, kuri ilgstoši cieta no vacāku nežēlīgās vardarbības. Valsts policija par notikušo noslēgusi kriminālprocesu un lietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pagājušā gada beigās Valsts policijā saņemta informācija, ka kādā ģimenē Kurzemes pusē ir seši bērni, kas, iespējams, cieš no fiziskas vardarbības. Valsts policija, rūpīgi izmeklējot uzsākto kriminālprocesu, noskaidroja, ka aizdomas izrādījušās patiesas - ģimenē vairāku gadu garumā pret nepilngadīgajiem un mazgadīgajiem ir vērsta vardarbība.
Ir bijuši gadījumi, kad bērns dabūjis gan ar siksnu no tēva, gan arī bērnam iesists ar dūri pa saules pinumu, pēc kā bērnam kādu nedēļu bijis grūti paelpot. Bērni saņēmuši sitienus ar siksnu pa rokām, kājām, dibenu, ciskām un sišanas rezultātā palikuši svītras – zilumi un bērns nav varējis pastaigāt. Uz bērniem ir kliegts, viņi apsaukāti, pazemoti rupjiem vārdiem.
Tāpat bērnu klātbūtnē lietots alkohols un bērni ne vien paši piedzīvojuši fizisku vardarbību, bet arī redzējuši, kā to piedzīvo viņu mamma no viņu tēva puses. Šīs ir tikai dažas no epizodēm, kuras bērni piedzīvojuši vairāku gadu garumā no abu vecāku puses un cauri tam vijas arī emocionāla vardarbība – kliegšana, strīdēšanās bērnu klātbūtnē, skaļas mūzikas klausīšanās, kā rezultātā bērniem traucēts naktsmiers un viņi nav varējuši aizmigt.
Bērni šobrīd atrodas drošā vidē un vecākiem piemērots drošības līdzeklis – aizliegums tuvoties bērniem.
Izmeklēšana pret abiem vecākiem ir pabeigta un krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai. Saskaņā ar Krimināllikumu, par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo vai mazgadīgo, ja ar to nepilngadīgajam vai mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, bargākais sods ir brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.