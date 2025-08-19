Žoržs Siksna, roboti, “Ķepu patruļa”, “Knīpas un knauķi” dāvā prieku aprūpes centru klientiem
Jau otro gadu 19. augustā – Pasaules humānās palīdzības dienā – valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” organizēja radošo festivālu “Draugu ...
Estrādes leģenda Žoržs Siksna, roboti, “Ķepu patruļa” un "Knīpas un knauķi" iepriecina aprūpes centru klientus. FOTO
Jau otro gadu 19. augustā – Pasaules humānās palīdzības dienā – valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” organizēja radošo festivālu “Draugu lokā”, uz skatuves un radošajās darbnīcās pulcējot gan Rīgas, gan visu reģionālu valsts sociālās aprūpes centra klientus.
Valsts sociālās aprūpes centru “Rīga”, “Zemgale”, “Kurzeme” un “Latgale” klienti un darbinieki dziedāja, dejoja, spēlēja bungas, saksofonu, zīmēja, līmēja un veidoja keramika. Tās ir prasmes, ko šie cilvēki ar īpašajām vajadzībām ikdienā apgūst aprūpes centros.
Draugu lokā bija arī leģendārais dziedātājs Žoržs Siksna, kurš savas populārākās dziesmas dziedāja kopā ar aprūpes centra klientiem. Plašu apmeklētāju uzmanību raisīja robotu šovs un “Ķepu patruļas” varoņu uznāciens, bērnus priecēja arī ansamblis “Knīpas un knauķi”.
Festivālu apmeklēja un vēroja, kā arī balvas dalībniekiem pasniedza labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un Saeimas deputāts Augusts Brigmanis.