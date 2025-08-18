Otrdien gaiss iesils līdz +25 grādiem, tā šonedēļ būs siltākā diena
Otrdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem, un tā būs nedēļas siltākā diena, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojamiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+13 grādi, piekrastē - līdz +17 grādiem.
Diena gaidāma samērā saulaina, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Vairāk nokrišņu būs vakarā Vidzemē. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.
Rīgā otrdien gaidāms galvenokārt neliels mākoņu daudzums, vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +13 grādiem, pēcpusdienā gaiss sasils līdz +25 grādiem.
Jau ziņots, ka, sākot ar trešdienu, termometra stabiņš vairs nepakāpsies augstāk par +15..+20 grādiem. Dzestrākajās naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, par kādu grādu siltāks laiks saglabāsies piekrastē.