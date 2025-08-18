Skolēniem iespēja apmeklēt Latvijā notiekošo jauno zinātnieku konkursu
No 15. līdz 20. septembrim Hanzas Peronā norisināsies Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkurss (EUCYS), kurā pulcēsies vairāk nekā 130 jaunie, topošie zinātnieki no 37 valstīm, prezentējot 91 zinātniski pētniecisko projektu starptautiskai žūrijai.
Latvijas vecāko klašu skolēniem un skolotājiem iespēja bez maksas apmeklēt konkursa izstādi 17. un 18. septembrī, iepriekš piesakoties.
Konkursa apmeklētājiem 17. un 18. septembrī būs iespēja iepazīt konkursa dalībnieku radītos zinātniski pētnieciskos darbus STEAM un sociālo zinātņu jomās, tikties ar jauno zinātnieku komandām, kā arī iegūt jaunus kontaktus turpmākām sadarbībām.
Lai apmeklētu zinātniski pētniecisko darbu izstādi, reģistrācija ir obligāta, vietu skaits ierobežots. Pieteikties aicināti skolotāji un skolēnu grupas. Apmeklējumam reģistrēties iespējams līdz 5. septembrim, aizpildot anketu. Ņemot vērā, ka apmeklētāju skaits ir ierobežots, reģistrācija konkursa apmeklējumam var noslēgties arī pirms norādītā termiņa.
“Šogad starptautiskais skolēnu jauno zinātnieku konkurss norisinās Latvijā un tā apmeklējums skolotājiem un skolēniem ir brīnišķīga iespēja redzēt, kā jaunieši ar zinātnes palīdzību risina pasaules izaicinājumus – no klimata pārmaiņām un mākslīgā intelekta līdz medicīnas inovācijām. Šī pieredze var kļūt par pirmo soli starptautiskā zinātniskā ceļā un motivēt nākotnē iesaistīties konkursos, pētniecībā un inovācijās, kā arī kalpot par iedvesmas avotu radīt pašiem savus risinājumus dažādiem izaicinājumiem, izstrādājot skolēnu zinātniskās pētniecības darbus” uzsver Agra Bērziņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Sadarbības projektu departamenta direktore.
Par reģistrāciju apmeklējumam
- 17. septembris – plkst. 10.00–13.00 un 14.00–17.00
- 18. septembris – plkst. 9.30–12.00
Svarīgi:
- Apmeklējums ir bez maksas, bet nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.
- Vietu skaits ir ierobežots.
- Konkursa darba valoda – angļu.
Vietu skaits ir ierobežots, reģistrācija atvērta līdz 5. septembrim vai līdz brīdim, kad vietas būs aizpildītas.
Par EUCYS 2025
EUCYS ir Eiropas Komisijas organizēts ikgadējs konkurss, kas kopš 1989. gada pulcē talantīgākos skolēnus no visas Eiropas un citām valstīm, lai prezentētu savus zinātniskos projektus. Konkursā var piedalīties tikai tie jaunieši, kuri ieguvuši pirmo vietu nacionālajos konkursos. EUCYS mērķis ir stiprināt jauniešu interesi par zinātni, veicināt starptautisku sadarbību un attīstīt inovāciju kultūru visā Eiropā. EUCYS konkursu rīko Eiropas Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstu nacionālajiem organizatoriem.
Latvijā to organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra.