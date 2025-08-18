Vai šis sēdeklis ir ērts? "Rīgas satiksme" aicina pasažierus izteikt viedokli
“Rīgas satiksme” izskata praktiskus sēdekļu risinājumus autobusos, kuri varētu tikt iegādāti nākotnē, atjaunojot transportlīdzekļu parku. Uz izmēģinājuma laiku, viens autobuss aprīkots ar sēdekļiem bez mīkstā auduma apdares, un uzņēmums aicina pasažierus dalīties pieredzē par braucienu ar šāda tipa sēdekļiem.
Viedokļi palīdzēs izvērtēt, kurš sēdekļu risinājums ir ne tikai praktisks, bet arī pasažieriem pieņemamāks. Aptauju iespējams aizpildīt tiešsaistē vai, brauciena laikā, autobusā ar numuru 77599 skenējot anketas kvadrātkoda uzlīmi.
Uzņēmuma ieskatā šāda tipa sēdekļiem ir vairākas priekšrocības - tās ir vieglāk kopjamas, ar zemākām uzturēšanas izmaksām un ilgāku kalpošanas laiku. Tos arī vieglāk uzturēt atbilstoši higiēnas prasībām. Klienti “Rīgas satiksmei” bieži norāda, ka auduma sēdekļi izskatās nekopti, jo pēc iepriekšējo pasažieru sēdēšanas uz tiem paliek traipi, tie tiek sasmērēti vai citādi bojā vizuālo izskatu. Līdz ar to mērķis ir atrast praktisku sēdekļu risinājumu, kas būtu gan viegli un ātri uzkopjams, gan patīkams pasažieriem.
Pašlaik visos “Rīgas satiksmes” transportlīdzekļos ir mīkstie auduma sēdekļi, kas nodrošina estētisku izskatu un, pateicoties polsterējumam, arī lielāku komfortu. Tomēr salīdzinājumā ar sēdekļiem bez auduma apdares to uzturēšana prasa vairāk resursu un darbinieku darba, vēsta "Rīgas satiksme". Ikdienā sēdekļi tiek tīrīti sausajā veidā ar putekļsūcēju, bet, ja nepieciešams, tiek veikta mitrā tīrīšana ar ūdeni un speciāliem mazgāšanas līdzekļiem. Lielāku bojājumu gadījumā sēdekļi tiek pārtapsēti, un regulāri tiek veikta visu sēdekļu dezinfekcija.
Izmēģinājuma autobuss ar numuru 77599 pirmajās dienās kursēs 60. autobusa maršrutā, bet pēc tam dažādos maršrutos, lai pēc iespējas plašāks pasažieru loks varētu izmēģināt sēdvietas bez auduma apdares un sniegt savu vērtējumu par braucienu ar šādiem sēdekļiem. Saņemtie viedokļi palīdzēs “Rīgas satiksmei” izvēlēties labāko sēdekļu risinājumu, ko nākotnē varētu ieviest, atjaunojot autobusu parku.
Meklējot dažādus risinājumus, “Rīgas satiksme” izpētījusi arī citu valstu pieredzi un kā vienu no pirmajiem variantiem nolēma izmēģināt sēdekļus bez auduma apdares. Plastikāta sēdekļi veiksmīgi ieviesti Stokholmā, Vācijā, Nīderlandē un Polijā.