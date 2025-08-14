Augšdaugavas novadā nozagti 7700 eiro un 38 personu dokumenti
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas šā gada 10. augustā saņēma informāciju, ka 2025. gada 9. augustā Augšdaugavas novada Demenes pagastā nezināma persona ir iekļuvusi kādas iestādes telpās, uzlaužot logu, kā rezultātā no seifa nozaga 7700 eiro, kā arī 38 personu apliecinošus dokumentus, kas tur atradās. Dienvidlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas operatīvi reaģēja uz saņemto informāciju un tās pašas dienas laikā noskaidroja iespējamās vainīgās personas identitāti. Savukārt šā gada 11. augustā 1976. gadā dzimušo vīrieti aizturēja.
Jānorāda, ka šā gada 12. augustā likumsargi, veicot izmeklēšanas darbības, atguva daļu nozagtās naudas – 5100 eiro. Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.