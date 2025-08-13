Rīgas vasara: bezmaksas pasākumu kalendārs 13.-17. augustā; PLUS dzimšanas dienas programma
Šonedēļ Rīga svin savu 824. dzimšanas dienu, tāpēc sarūpēta īpaši bagātīga un krāšņa pasākumu programma. Tie visi pieejami bez maksas.
13. augusts: “Sigma” un “Kautkaili”
Otrajā Dzegužkalna muzikālā parka programmā dzirdēsim divas izcilas latviešu grupas – “Sigma” un “Kautkaili”. Grupa “Sigma” zināma ar savu intelektuālo un laikmetīgo muzikālo skanējumu, kura pamatā ir mūsdienu dzejnieku teksti, bet “Kautkaili” pamatā ir eksperimenti ar nostalģiju mūzikā, sakausējot latviešu 90-to gadu alternatīvo popmūziku ar pasaulīgu soulmūziku.
Grupa “Sigma”, kura šogad svin savu 20. dzimšanas dienu, zināma ar savu intelektuālo un laikmetīgo atsaucēm bagāto muzikālo skanējumu, kura pamatā ir mūsdienu dzejnieku teksti. Tā ir latviešu indīroka grupa, kas kopš savas pastāvēšanas ir izdevusi trīs studijas albumus: “Sazaroto taku dārzs” (2015), “Mitoloģijas” (2018) un “Ostinācijas” (2022). Viņu dziesmu tekstus radījuši tādi izcili dzejnieki kā Kārlis Vērdiņš, Inese Zandere, Uldis Bērziņš, Anna Auziņa, Inga Gaile un citi. Visi “Sigmas” izdotie albumi ir izpelnījušies dažādas nominācijas un apbalvojumus, apliecinot grupas vērā ņemamo ieguldījumu Latvijas populārajā mūzikā un kultūrā. Koncertā skanēs labākās kompozīcijas no visas grupas pastāvēšanas laika.
Otrajā koncerta daļā skanēs grupas “Kautkaili” mūzika. Grupu veido mūziķi Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. Grupa mūzikā sakausē latviešu 90-to gadu alternatīvo popmūziku un pasaulīgu soulmūziku, taču tās dimants ir dziedātāja un dziesmu autore Kristīne, kuras samtainā balss un inteliģentās melodijas ieved vēl neiepazītā jūtu pasaulē.
2023. gada novembrī grupa laida klajā savu debijas albumu “Personas kods”, kas ieguva “Zelta mikrofons” nomināciju kategorijā “Gada popmūzikas albums”. Tāpat “Kautkaili” debijas albums tika nominēts “Austras balvai” kā viens no labākajiem gada albumiem Latvijā, kur grupa plūca uzvaras laurus, uzvarot publikas balsojumā un iegūstot skatītāju simpātiju balvu. Koncertā izskanēs jau iepazītais, publikas, mediju un kritiķu augsti novērtētais albums “Personas kods”, gan zināmākās vecās un arī pavisam jaunas dziesmas.
Kur un cikos?
Dzegužkalnā:
- Grupa “Sigma” plkst. 19.00–20.00;
- Grupa “Kautkaili” plkst. 20.00–21.00.
14. augusts: Gospeļkoris “GG Choir” un etnodžeza grupa “MǬ”
Par vakara gaisotni rūpēsies mākslinieka Henri Laķa kūrēta mūzikas programma, bet uz skatuves kā īpašie viesi būs gospeļkoris “GG Choir” – populārās un gospeļmūzikas izpildītāji, kā arī ciemiņi no Ventspils – jaunā un spilgtā etnodžeza grupa “MǬ”.
Gospeļkori 2004. gadā dibināja mūziķis Gunārs Kalniņš, un kopš tā laika koris uzstājies daudz un dažādos koncertos, dziedot gan koncertuzvedumos, gan pasākumos, kas vērojami TV ekrānos. Gadu gaitā “GG Choir” bijis gandarījums sadarboties ar tādiem Latvijā iecienītiem mūziķiem kā “Prāta vētra”, Intars Busulis, Reinis Sējāns, Dons, Aija Andrejeva, grupa “Baritoni” un citiem. Koris ir apmeklējis arī vairākus gospeļmūzikas festivālus un 2017. gadā ieguvis zelta medaļu Nāciju Grand Prix izcīņā.
Etnodžeza grupa “MǬ” (lībiešu val. – “zeme”) no Ventspils apvieno latviešu tautas mūziku ar mūsdienīgām elektroniskām skaņām, radot unikālu skanējumu. “MǬ” turpina radīt: pīt dainas un tautas dziesmu vārdus krāsainās melodijās un spilgtos aranžējumos, kas ienes jaunu elpu latviešu mūzikā.
Kur un cikos?
Kalnciema kvartālā no plkst. 18.00–23.00.
14. augusts: Valters Pūce un Dainis Tenis
Grupas “DAGAMBA” dalībnieki čellists Valters Pūce un pianists Dainis Tenis atskaņos savu jaunāko koncertprogrammu “Pop Goes Classical”.
Programma ietver katras desmitgades spilgtāko dziesmu, piedāvājot klausītājiem ceļojumu cauri 100 gadiem populārajā mūzikā – Maiklas Džeksona, Adeles, kā arī leģendāro rokgrupu “Queen”, “The Beatles”, “Nirvana” un citu ievērojamu mūziķu dziesmas.
Līdztekus par rosinošu muzikālo fonu un atbilstošu atmosfēru rūpēsies dīdžejs Mareks Ameriks.
Pirms koncerta un koncerta laikā no plkst. 17.00 līdz 21.00 interesenti varēs bez maksas iegriezties arī Dauderu namā – izbaudīt greznās 19. gadsimta beigu villas gaisotni, iepazīt nama vēsturi un tajā aplūkojamo Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu. Ekskursija muzeja gida vadībā sāksies plkst. 17.30.
Kur un cikos?
Dauderu parkā no plkst. 19.00–21.00.
14. augusts: Vasaras nakts ar Kulakovu
Brīvdabas pasākumu programma Grīziņkalnā komponista Jura Kulakova piemiņai. Programmā koncertcikla “Bet dvēsele nedus kā zāle zem ledus” pirmatskaņojums un dokumentālās filmas “Mākslas darbi rodas mokās” seanss.
Kur un cikos?
Grīziņkalna parks:
- 20.00–21.20 Koncertcikla “Bet dvēsele nedus kā zāle zem ledus” pirmatskaņojums.
Neilgi pirms došanās mūžībā Juris Kulakovs uzsāka darbu pie jaunas koncertprogrammas, kurā vēlējās apvienot dziesmas ar latviešu dzejas klasiķu Eduarda Veidenbauma un Jāņa Ziemeļnieka vārdiem no cikliem “Septiņarpus dziesmas ar Eduarda Veidenbauma vārdiem” (1987) un “Ētera odējs” (2008). Abi Jura Kulakova meistarīgās spalvas radītie dziesmu cikli, kas jau kļuvuši par latviešu mūzikas kanonu, iegūs jaunu skanējumu Ievas Akurateres, Melisas Deboras Kaškuras un Justīnes Kulakovas-Sipņevskas izpildījumā.
- 21.30–21.50 Filmas “Mākslas darbi rodas mokās” režisores Elizabetes Gricmanes saruna ar Ievu Akurateri, Justīni Kulakovu-Sipņevsku un Melisu Deboru Kaškuru, atklājot 10 nezināmus faktus par Juri Kulakovu. Režisores ievadvārdi filmas seansam.
- 21.50 Dokumentālās filmas “Mākslas darbi rodas mokās” brīvdabas seanss (80min).
VFS films producētā dokumentālā filma “Mākslas darbi rodas mokās” ir “Jura Kulakova dzīve ar pavadījumu” – septiņās dienās strukturēts “rokenrols ar inscenējumiem”, pieaugšanas stāsts par 62 gadus vecu komponistu, kurš ļāvis bohēmai un neatkarīgā mākslinieka garam novest sevi līdz iespējai nomirt, bet tagad nolēmis atvadīties no bērnišķīgi protestējošā ekscentriķa tēla un radīt sevi no jauna. Sekojot laikam Jura ekscentriskajā midzenī, kas atspoguļo vētraino mūžu un aizraujošo mūziku, skatītājs brīžiem tiek ierauts atpakaļ padomju absurdo aizliegumu realitātē un brīvības atgūšanas spožumā, kas, par spīti visam, mēdz izklausīties kā muļķības slavinājums. Atklātās sarunās ar Juri un viņa tuvākajiem cilvēkiem filma skatītājam paver skatu uz maskām, mākslām un kaislībām.
“Mans gars ir vājš, bet griba – stipra,” leģendārais Juris Kulakovs atzina filmas “Mākslas darbi rodas mokās” debitantei pilnemtrāžas dokumentālajā kino, režisorei Elizabetei Gricmanei. Vairāku gadu darbs pie filmas, Jura un viņa līdzcilvēku iepazīšana, izveidojusi spēcīgu un patiesu saikni starp filmas veidotājiem un Kulakova dzīves gaitu, kuru ir vēlme turpināt uzturēt un ar to dalīties pasākumā “Vasaras nakts ar Kulakovu”. Radītā programma apvieno nekad nepiedzīvoto un aizmirsto.
15. augusts: Retro autobusu festivāls – Lux Express Latvia 30. gadadiena
Par godu “Lux Express Latvia” 30 darbības gadiem, ikviens aicināts uz neaizmirstamu notikumu – Retro autobusu festivālu!
Būs iespēja doties unikālā braucienā pa Rīgas ielām ar kādu no leģendāro Lux Express Timeless retro autobusu, kas ļaus uz brīdi atgriezties pagātnē. Festivālā varēs izzināt autobusu vēsturi, apskatīt tādus autobusus kā Ikarus 55-14 Lux, Ikarus 255, Setra S6, Setra S80, Ikarus 55-52 tuvplānā, satikt zinošus entuziastus un sajust patiesu ceļošanas garu. Par svētku atmosfēru rūpēsies DJ, atskaņojot to laiku mūziku un gaidāmi arī īpaši pārsteigumi no Lux Express.
Kur un cikos?
Laukumā pie Dailes teātra no plkst. 17.00–21.00.
15. augusts: Ilona Bagele un Rīgas Mazākais orķestris
Uz skatuves atgriezīsies šarmantā un harizmātiskā soliste Ilona Bagele, piedāvājot klausītājiem daudzveidīgu latviešu un pasaules estrādes un džeza mūzikas programmu.
Ilonai uz skatuves pievienosies vadošie latviešu mūziķi – bundzinieks Rūdolfs Dankfelds, ģitārists Kaspars Vizulis, pianists Edgars Cīrulis un kontrabasists Kristiāns Priekulis.
Koncertu īpašu padarīs arī viessolists Miķelis Putniņš un jaunās, daudzsološās solistes Beate Megija Baranovska, Alise Vecvagare un Evelīna Apine, kuru klātbūtne piešķirs vakaram jauneklīgu svaigumu un dzirksti.
Kur un cikos?
Vērmanes dārzā no plkst. 19.00–21.00.
15.–16. augusts: Muzikālās strūklakas “Serenāde Rīgai”
Baudiet gaismas, mūzikas un ūdens saspēli – krāšņu un aizraujošu izrādi visai ģimenei, kur ūdens deja, gaismu spēles un brīnišķīgas melodijas savienojas vienotā mākslas darbā un pārvērš vakaru par neaizmirstamu izrādi!
Muzikālās strūklakas “Serenāde Rīgai” ir daudzkrāsaini izgaismotu strūklaku virkne Pilsētas kanālā ar īpaši Rīgas pilsētas dzimšanas dienai veidotu muzikālo noformējumu. Gandrīz 200 metrus gara strūklaku virkne ar iespēju katram apmeklētājam izbaudīt ūdens, gaismas un mūzikas radītu vienotu neaizmirstamu atmosfēru, kurā gribas atgriezties atkal un atkal. Priekšnesumu būs iespējams vērot no abiem Pilsētas kanāla krastiem.
Mākslinieks Jānis Pētersons, mūzikas autors Gints Saulītis.
Kur un cikos?
- Pilsētas kanālā posmā no K. Valdemāra ielas tilta līdz Bastejkalna gājēju tiltiņam un no Brīvības laukuma tiltam līdz Timma tiltam pie Latvijas Nacionālās operas.
- Ar savu kluso šalkoņu un gaismu spēlēm tās priecēs ikvienu arī diennakts gaišajā laikā – 15. augustā no trijiem pēcpusdienā, bet 16. augustā jau no desmitiem rītā.
- Izrāde abās dienās: no plkst. 21.00–01.00.
16. augusts: Strazdumuižas ciemata svētki 2025 – dabas un kopienas spēks
Latvijas Neredzīgo biedrība aicina uz tradicionālajiem Strazdumuižas ciemata svētkiem.
Šī gada svētku tēma izceļ cilvēka saikni ar apkārtējo vidi un vietējās kopienas nozīmi mūsdienu pilsētvidē.
Strazdumuižas ciemats ir unikāla vide Latvijas galvaspilsētā – vieta, kur kopā dzīvo cilvēki ar redzes invaliditāti, seniori un ģimenes ar bērniem. Svētki šeit notiek jau vairāk nekā 30 gadus, stiprinot piederību, sapratni un kopienas garu.
Svētku programma
- 10.00–11.00 Rīts kopā ar dabu, Cigun nodarbība pie Juglas ezera, augu tējas baudīšana pēc nodarbības.
- 12.00–17.00 Radošās darbnīcas un aktivitātes: Strazdumuižas orientēšanās spēle, “Strazdumuižas stāsts” – bilžu un atmiņu stūrītis, neredzīgo amatnieku un rokdarbnieku darbu izstāde, bet ģimeņu zonā – koka spēles, piepūšamā atrakcija.
- 14.00 Svētku oficiālā atklāšana.
- 14.30–17.00 Dienas koncerts – Strazdumuižas amatierkolektīvu uzstāšanās.
- 18.00–20.00 Vakara koncerts. Uzstājas leģendārā grupa “Dzeltenie pastnieki”
Strazdumuižas ciemata svētki ir atvērts un iekļaujošs pasākums, kurā līdzvērtīgi var piedalīties ikviens interesents.
16.–17. augusts: Rīgas Futbola festivāls
“Rīgas futbola festivāls” ir divu dienu sporta un kopienas notikums.
Laukumā pie Rīgas Kongresu nama
Sestdiena, 16. augusts:
- Pasākums sāksies plkst. 10.00 ar oficiālo atklāšanu.
- 10.30–13.00 Bērnu un jauniešu turnīrs vecuma grupās U8 līdz U16.
- 13.00–18.30 Rīgas Apkaimju čempionāta priekšsacīkstes, kur savā starpā sacentīsies Rīgas apkaimju komandas.
- 19.00–21.30 Ipašs vakara pasākums “Zvaigžņu kauss”, kurā piedalīsies sabiedrībā zināmas personas, sportisti, uzņēmēji un iestāžu pārstāvji.
- Papildu aktivitātes: futdarts, foto zona un DJ priekšnesumi.
Svētdiena, 17. augusts:
- 10.00 Atvērtie fitnesa treniņi visiem interesentiem.
- 12.00–14.00 Rīgas Apkaimju čempionāta finālspēles.
- 14.30– līdz 19.30 Zvaigžņu kausa fināli un paraugspēles.
- Pasākuma noslēgums un apbalvošana paredzēta ap plkst. 20.00.
Visas dienas garumā būs pieejamas skatītāju zonas, tribīnes, ēdināšanas punkti, DJ mūzika un dažādas interaktīvas aktivitātes.
16. augusts: Amatnieku tirgus
Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Doma laukumā no plkst. 10.00–21.00. norisināsies amatnieku tirgus. Rīdzinieki un pilsētas viesi tirgū aicināti apskatīt un iegādāties autentiskus, tradicionālus amatniecības izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem.
16.–17. augusts: Pasākums “Svini, Rīga!”
11. novembra krastmala 16. augustā pārvērtīsies par Rīgas dzimšanas dienas svinību epicentru, kur pilsētas daudzveidība atklāsies caur vides instalācijām, vēstures stāstiem, kultūras aktivitātēm, antīko auto parādi, dzejas sacensībām, daudzveidīgiem garšu piedzīvojumiem, koncertiem un DJ setiem.
Visas dienas garumā darbosies daudzveidīgas radošās darbnīcas, garšu stacijas un atpūtas zonas, piedāvājot iespēju izbaudīt pilsētas dzimšanas dienu visā tās daudzveidībā.
Skatuves programmā no plkst. 12.00 līdz 22.00 uzstāsies Katrīna Dimanta un grupa “Zeltrači”, Būū, grupa “Musiqq”, izskanēs koncertuzvedums “Citu dziesmu svētki”, uzstāsies Rolands Če, Intars Busulis un Abonementa orķestris.
No plkst. 22.00 vakarā līdz pat 02.00 naktī izskanēs muzikālā programma “Rīgas rītdiena”, kur vienlaikus darbosies trīs dīdžeju skatuves, katra ar savu unikālo stilu un noskaņu. DJ Dubra, DJ Magnuss Eriņš, DJ All-Viss un DJ Linda Samsonova sacentīsies par publikas simpātijām, spēlējot no urbānā hiphopa līdz house un eksperimentālajai elektronikas mūzikai. Vakara kulminācija visus iepriecinās īpašs “back 2 back 2 back” sets, ko sniegs leģendārais lietuviešu DJ Mamania kopā ar diviem Latvijas DJ – tā būs neparedzama un vienreizēja muzikāla pieredze.
16. augusts: Pasākums “Rīga(s) stāsti”
Katram Rīgas iedzīvotājam, ēkai, ielai un pat koka lapai ir savs stāsts. Pasākums “Rīga(s) stāsti” Rīgas dzimšanas dienas svinību ietvaros kļūs par vietu, kur šie stāsti dzīvo.
PROGRAMMA VĒRMANES DĀRZĀ
No plkst. 12.00–16.00
- Radošās darbnīcas – Rīgas “cukurgailīšu” darbnīca, “Ziedoņa klase” darbnīcas, komiksu darbnīca, Zero Waste darbnīca, stāstu darbnīca;
- 12.00–16.00 “Izlasi Rīgu radoši kopā ar Rīgas Centrālo bibliotēku”. Rīgas Centrālā bibliotēka aicina piedalīties daudzveidīgās ar lasīšanu un grāmatām saistītās radošās un izzinošās aktivitātēs dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem;
- 13.00–14.00 Viesos būs latviešu grāmatu autores Laura Vinogradova un Zane Zusta, ar kurām būs iespēja iepazīties un aktīvi līdzdarboties sarunās par grāmatām;
- 12.00–18.00 Grāmatu tirdziņš.
Uz mazās skatuves no plkst 12.00–18.00:
- 12.00–15.00 Starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “Re Rīga!”
Rīgas cirka skolas darbnīcas un cirka skolas audzēkņu priekšnesumi. Autoru kolektīva izrāde “Aizbēgt līdzi cirkam”;
- 15.00 Zili brīnumi – eksperimenti un saldējuma gatavošana;
- 15.40 Zīmējumu teātris – stāsti un improvizācijas, apvienojot zīmēšanu uz skatuves, mūziku, deju un aktierspēli. Vada Varis Klausītājs;
- 16.30 Divi suņi un Rihards Vāgners. Mūsdienīgs vēstures stāsts: Sergeja Timofejeva grāmatas “Moka un Robers. Par diviem Rīgas suņiem, kuri nekad nav tikušies” atvēršana un tikšanās ar autoriem;
- 17.30 Burvju stāsti ar Pecolli ģimeni un iluzionisma teātri “Mystero”.
Vērmanes dārza estrādē
- 13.00–13.30 Burvju stāsti ar Pecolli ģimeni un iluzionisma teātri “Mystero”;
- 13.45–14.45 Neatkarīgā teātra “Kvadrifrons” izrāde “Brūnais siers”;
- 15.00–15.20 Burvju stāsti ar Pecolli ģimeni un iluzionisma teātri “Mystero”;
- 15.30–16.00 “Ukuleles” koncerts;
- 16.15–17.00 Nils Īle un etnoperkusiju grupa “ZemeDunn”;
- 18.00–18.45 Grupa “Neaizmirstulītes”;
- 19.00–22.00 Koncertprogramma “Rīgas estrāde” ar Anci Krauzi, Ingu Ulmani, Antru Stafecku, Mārtiņu Kanteru, Ievu Sutugovu un Arti Robežnieku, kā arī pavadošo sastāvu “MC Orķestris” vadībā.
16. augusts: pasākums “Alternatīvā Rīga”
Rīgas dzimšanas dienas svinības Uzvaras parkā ir iedvesmojoša satikšanās vieta, kur visas dienas garumā tiek godināta pilsēta, tās cilvēki un radošais gars. Šeit satiekas dažādas paaudzes, interešu kopienas, lai kopā svinētu ar kustību, mūziku, sarunām un radošām norisēm.
12.00–18.00 DIENAS PROGRAMMA
Skatuves programma ar jaunajām grupām
- 12.00–12.40 Grupa “Aģentūra”
Grupas skanējumā saplūst Jazz, fusion un mūsdienu improvizētā mūzika. Grupa sevi raksturo ar radošu brīvību, muzikālu rotaļīgumu un nopietnu attieksmi pret izpildījumu.
- 13.00–13.40 Grupa “Melnā Straume”
Pop/roka, alternatīvā roka grupa no Rūjienas. Grupas sastāvā spēlē jaunieši no 17 līdz 24 gadu vecumam, kas katrs savas sajūtas un iedvesmas vieno kopīgā mūzikā.
- 14.00–14.40 Grupa “Grēcīgie partizāni”
Radikāls folka ansamblis. Balansējot starp tradicionālo mūziku un pankroku, grupa izpilda oriģināldziesmas par brīvību, ilgām un bailēm. Instrumentu arsenālā ietilpst vijole, ģitāra, bandžo un veļas dēlis.
- 15.00–15.40 DABA
Mākslinieks no Rīgas, kurš apvieno indie, alternatīvās un popmūzikas skanējumu, radot ko patiesi unikālu. Viņš nepārtraukti pēta jaunas skaņu ainavas un paplašina mūsdienu mūzikas robežas.
- 16.00–16.40 Grupa “Atkala”
Grupas mūziku var raksturot arī kā mūsdienīgu latviešu roku bez liekiem filtriem.
- 17.00–17.40 Grupa “Honey Blue”
Oriģinālmūzika, kas iemieso soul, indie, R&B un džeza raksturu. Grupas nosaukums simbolizē divas kontrastējošas, bet mūžīgā mijiedarbībā esošas sajūtas – siltumu un maigumu atspoguļojošo “honey” un “blue”, kas iemieso melanholiju un emocionalitāti.
Parka teritorijā norisināsies radošās darbnīcas, laikmetīgās performances, zinātnes centra AHHAA šovi, diskusijas un sportiskas aktivitātes.
Radošās kopienas un citas organizācijas aicinās iedzīvotājus līdzdarboties un izzināt dažādos pilsētas raksturus, savukārt uz interaktīvu iesaisti tematiskajās spēlēs un aktivitātēs aicinās animatori. Digitālā satura darbnīcā norisināsies praktiskas aktivitātes jauniešiem kopā ar satura veidotājiem no dažādām platformām – Instagram, TikTok, YouTube.
Skeitparka teritorijā norisināsies BMX, skrituļslidu, skrituļdēļu un skrejriteņu šovi, kurus sniegs profesionāli sportisti, kā arī meistarklases, kurās ikviens – gan pieredzējis braucējs, gan iesācējs – varēs apgūt jaunas prasmes vai vienkārši izmēģināt kādu no sporta veidiem ar nodrošinātu inventāru. Drošības pamācības un praktiski padomi tiks papildināti ar uzskates materiāliem. Savukārt Slackline LV komanda piedāvās līdzsvara izaicinājumus un paraugdemonstrējumus – gan iesācējiem, gan pieredzējušiem dalībniekiem būs iespēja apgūt šīs kustības pamatus profesionāļu vadībā.
18.00–24.00 VAKARA PROGRAMMA
Uzvaras parka skatuve pārtaps par platformu aktuāliem, alternatīviem un neatkarīgiem māksliniekiem, piedāvājot aizraujošu koncertu sēriju, kas pulcēs dažādu paaudžu, īpaši jauniešu auditoriju.
- 18.00–18.40 Mūsdienu tautas mūzikas grupa “Nielslens Lielsliens”
Žanrs: spoken word / hip-hop / dzejas performatīvais teātris
Spēlējas ar vārdiem, uz robežas starp dzeju un ritmu, spēcīgs vēstījums, ironisks skatījums uz pasauli.
- 19.00–19.40 Grupa “YŪT”
Žanrs: eksperimentālais indie / post-pop
Grupa debitēja 2024. gada Kreisā krasta svētkos, bet šodien jau guvusi plašāku auditorijas atzinību. Viņu skanējums ir atmosfērisks, introspektīvs un dinamisks.
- 20.00–21.00 Grupa “Laika Suns”
Žanrs: alternatīvais roks / indīpops
Piedāvā ēterisku, taču dinamisku skanējumu ar lirisku piesitienu un introspektīvām tēmām.
- 21.30–22.30 ansis
Žanrs: alternatīvais hip-hop / eksperimentālā elektronika
Viens no ievērojamākajiem Latvijas mūsdienu hip-hop balsīm.
- 23.00–24.00 DJ Aspirīns
Žanrs: elektroniskā mūzika / eksperiments / lo-fi groove
Elektroniskās un eksperimentālās mūzikas dīdžejs, kura groove lo-fi priekšnesums noslēgs vakaru ar hipnotisku, atmosfērisku skanējumu. Viņa setā satiekas skaņu eksperimenti, ritmisks lo-fi un urbāna noskaņa – brīdis, kur mūzika kļūst par pieredzi.
Pasākuma apmeklētājiem būs pieejama ēdināšanas zona – atelpas un garšas pietura svētku dienas garumā.
16.–17. augusts: XVI diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”
Esplanādē notiekošais “Krastu mačs” ir tautas sporta pasākums ar plašu izklaides programmu – diennakti laukumā dodas dažādu meistarības līmeņu Daugavas labā un kreisā krasta basketbolisti, nepārtraukti uzstājas dīdžeji un mūziķi, notiek konkursi skatītājiem un iespējams ieturēt gardu maltīti.
PROGRAMMA
16. augusts:
- 14.00 Clean R 3 punktu metienu konkurss
- 14.40 Krastu mača atklāšana
- 15.00 Atklāšanas spēle VEF Riga – Ghetto Family
- 16.00 60.gada TTT – 60.gada ASV mačs
- 23.00 Aktrišu mačs
17. augusts:
- 00.00 Aktieri vs Mūziķi mačs
- 13.00 Influenceru mačs
- 13.30 Metienu konkurss
- 14.00 Politiķu spēle
16. augusts: Ielu muzicēšanas svētki
Rīgas dzimšanas dienā Vecrīgu piepildīs ielu muzikanti, desmit dažādās vietās klātesošajiem ļaujot izbaudīt visdažādākā stila un noskaņu mūziku, ikvienam dāvājot īstu svētku sajūtu.
Muzikantus varēs sastapt ielu muzikantu iecienītās vietās Vecrīgā:
- Kaļķu un Vaļņu ielu krustojumā
- Kaļķu ielā pie Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra
- Līvu laukumā
- Doma laukumā
- Pie Rīgas Sv. Jāņa baznīcas
- Kalēju ielā pie Jāņa sētas
- Rātslaukumā
- Mazās Pils ielā pie Trīs brāļiem
- Pie Jēkaba kazarmām
- Torņa un Smilšu ielu krustojumā pie Pulvertorņa
Pasākumā piedalīsies gan profesionāli mūziķi, gan Vecrīgas ielās jau labi zināmi un dzirdēti ielu muzikanti. Mūziķi pārstāvēs dažādus mūzikas stilus – klasisko, džeza un populāro mūziku. Ielu muzicēšanas svētkus ar saviem priekšnesumiem papildinās mīmi – ar improvizācijām un sev raksturīgo “blēņošanos” liks pasmaidīt kā maziem, tā lieliem pasākuma apmeklētājam.
Pasākuma laikā katrā no 10 punktiem būs izvietotas biedrības “Tavi draugi” ziedojumu kastītes, kurās tiks vākti ziedojumi Ukrainas atbalstam. Tādā veidā ikvienam garāmgājējam būs iespēja atbalstīt Ukrainas tautu gan Latvijā, gan Ukrainā.
16. augusts: “Stelzen-Art” ielu mākslinieku priekšnesumi (Brēmene)
Mākslinieku apvienība “Stelzen-Art” no Brēmenes sveic Rīgu dzimšanas dienā, dodot iespēju ikkatram piedzīvot košu un krāsainu piedzīvojumu.
Bastejkalnā varēs sastapt pasakainus Brēmenes kultūras vēstnešus – košus lielizmēra spārnotus tēlus, kas nesīs dzīvesprieku un gaismu.
Mākslinieku priekšnesums būs skatāms šādos laikos:
15.00–15.40,
17.00–17.40,
19.00–19.40.
“Stelzen-Art” no Brēmenes jau vairāk nekā 20 gadus ir viena no vadošajām ielu mākslinieku apvienībām, gadā sniedzot vairāk nekā 250 priekšnesumus pilsētas svētkos un festivālos Vācijā, tās kaimiņvalstīs un starptautiskā mērogā.