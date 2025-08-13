Jauniešu koris "Balsis" jau 14. gadu apceļo Latvijas upes - 9 bezmaksas koncerti vasaras nogalē
Jau 14. gadu Jauniešu koris "Balsis" kopā ar tā māksliniecisko vadītāju Intu Teterovski dodas muzikālos ceļojumos, pieskandinot Latvijas upes. Mērķis ir doties lejup pa upi, izmantojot ūdens transporta līdzekļus, un sniegt bezmaksas koncertus upes abos krastos, lai veicinātu zināmu un mazāk zināmu koncertvietu atpazīstamību, attīstību un pieejamību, apgūstot Latvijas kultūrainavā mazāk zināmu vietu vēsturi. Jau izbraukta Daugava un Lielupe.
2023. gadā koris uzsāka Ventas "Balsis" , nobraucot posmu no Latvijas - Lietuvas robežas līdz Skrundai, 2024. gadā - no Skrundas līdz Kuldīgai. Šogad no 28. līdz 31. augustam notiks Ventas "Balsis" noslēdzošais posms - no Kuldīgas līdz Ventspilij -, sniedzot 9 bezmaksas koncertus:
28. augusts, ceturtdiena plkst. 21.00 Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīca ir viena no senākajām ēkām Kuldīgā, kas Ventas kreiso krastu rotā jau kopš 13.
gadsimta.
29. augusts, piektdiena plkst. 12.00 Padures muiža
Padures muižas kungu māja celta 19. gadsimtā un līdz mūsdienām saglabājusies oriģinālajā veidolā. Šodien kino cienītāji Padures muižu pazīst kā pili - tajā uzņemta daudzsēriju mākslas filma “Pansija pilī” pēc Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma romāna. plkst. 22.00 Kempings “Nabīte”
Zivīm bagāto Nabas (arī Nabes) ezeru apūdeņo Tumšais valks un Struņķvalks, bet Ventai
tuvāku dara Nabas upe. Piekļūt Lielajam Nabes ezeram visvieglāk caur kempingu “Nabīte”.
30. augusts, sestdiena plkst. 12.00 Zlēku luterāņu baznīca
Baznīca izceļas ar savu unikālo baroka laika interjeru – altāri un kanceli darinājusi hercoga Bēra koktēlnieku komanda, bet īpašu greznību piešķir 19. gadsimta izšūtās altārsegas un izcili gleznotie kungu soli.
plkst. 13.00 Pie Zlēku muižas
Netālu no Zlēku baznīcas atrodas muižas drupas, kurās vairāk kā 3 gadsimtus saimniekojusi Bēru dzimta. Otrā pasaules kara beigās muižas pils tika izpostīta, taču vārtu portāli un dažas ēkas joprojām ļauj iztēloties kādreizējo godību.
plkst. 21.30 Piltenes luterāņu baznīca
Baznīca ir viena no vissenākajām Kurzemē, kur viduslaikos atradās bīskapa rezidence. Dievnams izceļas ar ērģelēm, kas būvētas 1719. gadā un tās darinājis izcilais Kēnigsbergas ērģeļbūvētājs Johans Jozua Mozengels. Tas ir Baltijas mēroga unikāls instruments, kas gaida savu atjaunošanu.
31. augusts, svētdiena plkst. 15.00 Ventspils zinātnes centra VIZIUM terase
Mūsdienīgs zinātnes un inovāciju centrs Ventspilī, kura āra terase ir lieliski piemērota koru kocertiem. No tās paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un tās ainavu. Lietus gadījumā koncerts notiks iekštelpās.
plkst. 18.00 Ventspils ostas darbnīcas
Darbnīcas atrodas Ventspilī, Kr. Valdemāra iela 12-k – tā ir reta reize, kad šī vēsturiskā telpa būs pieejama publiski. Telpās saglabājusies autentiski rūpnieciska vide, vēsturiski darba galdi un iekārtojums.
Koncerti ir bez maksas, pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Ventspils novada pašvaldībai, Ventspils brīvostas pārvaldei, Kuldīgas novada pašvaldībai, Padures, Zlēku un Piltenes pagastam, Kuldīgas Sv. Katrīnas, Zlēku un Piltenes baznīcu draudzēm, Padures muižai, kempingam “Nabīte”, Ventspils zinātnes centram VIZIUM, restorānam BANGERT’S, SIA “Mučas” un citiem labiem ļaudīm!