Latvija piedāvā Moldovai dalīties veselības aprūpes sistēmas pieredzē
Latvija ir gatava dalīties veselības aprūpes sistēmas pieredzē, lai atbalstītu Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā (ES), sevišķi jautājumos par veselības aprūpes standartu ieviešanu un tiesību aktu saskaņošanu ar ES normām, šodien, tiekoties ar Moldovas vēstnieci Latvijā Mihaelu Mokanu, paudis Latvijas veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Kā informēja Veselības ministrijā (VM), iepazīšanās vizītes laikā Abu Meri ar Mokanu apspriedis Latvijas pieredzi ES veselības standartu ieviešanā un normatīvā regulējuma harmonizācijā.
Ministrs atzīmējis, ka Latvijai ir nozīmīga pieredze un uzkrātas zināšanas par iestāšanās procesu ES kuras tā esot gatava nodot Moldovai - valstij ar kandidātvalsts statusu.
Viņš sacījis, ka Latviju un Moldovu vienojot vairāki līdzīgi izaicinājumi veselības aprūpes jomā - abas ir salīdzinoši nelielas valstis ar zemu iedzīvotāju skaitu un līdzīgu vēsturisko pieredzi.
Pēc VM sniegtās informācijas, Moldovas vēstniece interesējusies par neatliekamās medicīnas palīdzības sistēmas modernizāciju un risinājumiem cilvēkresursu trūkumam medicīnā.
Savukārt Abu Meri informējis par divu cilvēku neatliekamās palīdzības brigādēm, apmācībām brigādes kvalifikācijas paplašināšanai, jaunu auto un vieglāka aprīkojuma iegādi, zvanu centra kvalitātes uzlabošanu un citiem neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas pilnveidojumiem.
Puses pārrunājušas abu valstu pieredzi arī pacientu un ārstniecības personu tiesību un pienākumu regulējumā, akcentējot nepieciešamību līdzsvarot pacientu interešu aizsardzību ar kvalitatīvas un drošas veselības aprūpes nodrošināšanu.