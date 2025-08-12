28 gadus veca liepājnieka automašīnā atklāj vērienīgu nelegālo cigarešu daudzumu
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas Krāslavas novadā apturēja automašīnu “VW Touran”, kurā atrada 180 000 cigaretes bez akcīzes markām.
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas Krāslavas novadā, realizējot operatīvo informāciju, apturēja automašīnu “VW Touran”, kuru vadīja 1997. gadā dzimis vīrietis. Likumsargi automašīnas salonā kopumā atrada un izņēma 180 000 cigaretes bez akcīzes markām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2025. gada 8. augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā apturēja automašīnu “VW Touran”, kuru vadīja 1997. gadā dzimis liepājnieks. Veicot automašīnas apskati, likumsargi atrada un izņēma 50 000 “Winston” un 130 000 “Marlboro” markas cigaretes bez akcīzes markām.
Saistībā ar šo notikumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.