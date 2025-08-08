Pēc piesārņojuma samazināšanās atcelts aizliegums peldēties pie Ventas rumbas
Veselības inspekcija ir atļāvusi Kuldīgā peldēties peldvietā pie Ventas rumbas.
Kā informēja Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību daļa, peldvietas "Mārtiņsala" pēdējie peldūdens paraugi rāda, ka piesārņojums ir samazinājies un mikrobioloģiskie rādītāji ir normas robežās, tādēļ peldēties atkal ir atļauts.
Patlaban peldēties ir atļauts visās 59 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās, norāda Veselības inspekcija.
Kā vēstīts, šajā Ventas peldvietā Kuldīgā 5.augustā Veselības inspekcija noteica ieteikumu nepeldēties. Līdzīgas problēmas šajā peldvietā bijušas arī citus gadus.
Peldsezonas laikā Veselības inspekcijas speciālisti reizi mēnesī ņem oficiālo peldvietu paraugus. Laboratorijā tiek noteikti 2 mikrobioloģiskie rādītāji - zarnu nūjiņu (Escherichia coli jeb E.coli) un zarnu enterokoku koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā ūdens piesārņojuma atklāšanai un var liecināt par slimību izraisošo patogēno baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī.
Peldēties nav ieteicams, ja E.coli skaits ir lielāks par 1000, bet nepārsniedz 3000 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 300, bet nepārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens.