Līgumi par skolēnu ēdināšanu noslēgti par 11 no 35 Rīgas skolām
Līgumi par skolēnu ēdināšanu noslēgti vai ir noslēgšanas procesā par 11 no 35 Rīgas skolām, par kurām pašvaldība veica iepirkumu, šodien Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē tika informēti deputāti.
Līgumu slēgšana turpināsies arī nākamnedēļ. Taču līgumi, visticamāk, netiks noslēgti par tām iepirkuma daļām, par kurām ir iesniegtas sūdzības tiesā un tiesa rekomendējusi neslēgt jaunos līgumus līdz tiesas procesa noslēgšanai septembra sākumā.
Rekomendācija saņemta par divām no 25 iepirkuma daļām. Kopumā ēdināšanas iepirkums veikts par bērnu ēdināšanu 35 skolās.
Komitejas vadītāja Laima Geikina (JV) solīja pēc 14.augusta sasaukt vēl vienu komitejas sēdi, kurā tiks skatīts jautājums par skolu gatavību jaunajam mācību gadam. Šajā komitejas sēdē tiks vēlreiz skatīts jautājums par situāciju ar skolēnu ēdināšanu.
Opozīcijas deputāti pauda bažas, vai visi līgumi tiks noslēgti laikus un ēdinātājiem pietiks laika uzstādīt virtuves iekārtas un sākt strādāt.
Turklāt, ja kādā no iepirkuma daļām līgumi netiks noslēgti, būs jāveic iepirkuma procedūra, un tas var sadārdzināt skolēnu ēdināšanu. Pēc Innas Djeri (SV/AJ) aprēķiniem pusgada laikā tas pašvaldībai var izmaksāt ap 500 000 eiro.
Kā ziņots, veicot iepirkumu par skolēnu ēdināšanu, izlozes kārtībā tika noskaidroti septiņi uzvarētāji, kas nodrošinās skolēnu ēdināšanu. Taču iepirkumā zaudējušie uzņēmumi SIA "Fristar", SIA "Baltic Restaurants Latvia" un SIA "Žaks-2" iesniedza sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kas sūdzības noraidīja un atļāva Rīgas domei slēgt iepirkuma līgumus.
Pēc tam uzņēmumi vērsās tiesā. Pašlaik notiek tiesvedība par pašvaldības organizētā iepirkuma "Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām" rezultātu apstrīdēšanu, kā arī administratīvā procesa gaitā ir iesniegtas lietas dalībnieku kasācijas sūdzības, kuras tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai un rekomendējusi atsevišķās iepirkuma daļās līgumus neslēgt.
Līgumu kopējā summa ir aptuveni 53 miljoni eiro.