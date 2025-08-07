Uzvaras parks ieguvis pavisam citu izskatu - atjaunoti celiņi un izvietoti soliņi
Rīgas pašvaldība jau otro gadu īsteno apjomīgus labiekārtošanas un infrastruktūras atjaunošanas darbus Uzvaras parka “vecajā daļā” – 27 hektārus plašajā apstādījumu teritorijā no Bāriņu ielas līdz Raņķa dambim. Šogad parkā gan atjaunoti celiņi, gan uzstādīti jauni soliņi ar atzveltnēm, gan izvietoti citi labiekārtojuma elementi.
“Uzvaras parks ar katru gadu kļūst par arvien pievilcīgāku galamērķi rīdziniekiem un pilsētas viesiem, kļūstot par unikālu parku Eiropas pilsētu mērogā. Esam veikuši apjomīgus labiekārtošanas darbus, mēs parkā radām estētisku un funkcionālu vidi. Tas tiek veidots kā satikšanās punkts iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar visplašākajām rekreācijas iespējām,” pauž Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
“Mājokļu un vides departaments pērn veica plašus asfalta celiņu seguma atjaunošanas darbus un rekonstruēja bērnu rotaļu laukumu. Darbi turpinājās arī šogad un tika atjaunots celiņu segums parka daļā starp Slokas ielu, Uzvaras bulvāri un Mārupīti. Kopumā abu gadu laikā izbūvēti 19 490 m² jauna asfalta seguma un atjaunots 4921 m² zāliena,” norāda Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta vadītājs Edijs Pelšs.
Šovasar parkā uzstādīti jauni labiekārtojuma elementi – soliņi un atkritumu urnas. Parkā izvietoti:
- 27 astoņus metrus gari soli;
- 7 četrus metrus gari soli;
- 28 atkritumu urnas - 14 vietās pa divām urnām atkritumu šķirošanai. Iedzīvotāji tiek aicināti šķirot atkritumus, ņemot vērā vienkāršos un skaidros norādījumus, kas redzami uz jaunajām urnām.
Kopējās Uzvaras parka labiekārtošanas izmaksas 2024. un 2025. gadā ir 2 054 373 eiro (bez PVN). Šajā summā ietilpst celiņu un zāliena atjaunošana, bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija, kā arī soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana.
Darbi parkā turpināsies arī 2026. gadā, kad plānots atjaunot teritoriju pie Panorāmas rata. Pēc šīs teritorijas sakārtošanas tiks noslēgta visa Uzvaras parka infrastruktūras atjaunošana.