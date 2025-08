No šodienas aliņu tirgos tikai līdz astoņiem - iedzīvotājiem par jaunajiem noteikumiem ir kas sakāms

Jau ziņots, ka turpmāk no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu mazumtirdzniecībā (arī tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs) varēs iegādāties laikā no plkst.10 līdz 20, kas ir par divām stundām mazāk nekā šobrīd, bet svētdienās - no 10 līdz 18. Turklāt, alkoholiskie dzērieni, kas iegādāti tīmekļvietnēs vai mobilajās lietotnēs, tiks piegādāti ne ātrāk kā sešas stundas pēc pasūtījuma veikšanas, lai ierobežotu spontānus pirkumus. Jaunie noteikumi izraisījuši dažādas reakcijas iedzīvotājos.