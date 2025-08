Ministrs skaidro, kāpēc vieniem Latvijas iedzīvotājiem pensijas ir lielākas, bet citiem - mazākas

Vienlaikus ministrs piekrita, ka reforma ir nepieciešama un tai jābūt ilgtspējīgai. Izdienas pensijas saglabāsies, tomēr tiks ieviestas izmaiņas, viņš norādīja. Tiek apsvērta iespēja palielināt izdienas stāžu. No 2027. gada to varētu palielināt par pieciem gadiem sistēmas ilgtspējas stiprināšanai, pieļāva ministrs. Ja šobrīd izdienas stāžs ir no 15 līdz 20 gadiem, tad pēc reformas tas būs no 20 līdz 25 gadiem.